Die älteste Thurgauer Kirchenglocke: Herdern verschafft sich Gehör Nur ein Glücksfall rettete die älteste Thurgauer Glocke vor dem Einschmelzen. Heute hat sie nationale Bedeutung. Angelus Hux* 19.07.2020, 19.00 Uhr

Die Glocke aus Herdern ist im Besitz des Schweizer Landesmusem. Bild: Schweizer Landesmuseum

Glocken gehören zu abendländischen christlichen Kirchen wie das Amen zu einem Gebet. Sie haben ihre Funktion, rufen die Gläubigen zum Gottesdienst und strukturieren die Tageszeiten. Sie läuten am Wochenende den Sonntag ein, erklingen zu Freuden- wie auch zu Traueranlässen und markieren den Jahresübergang. Früher gellten sie auch bei Feuerausbrüchen oder warnten bei Unwettern.

«Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango» lautet die Inschrift auf manchem alten Exemplar: «Die Lebenden rufe ich, die Toten betraure ich, Blitze breche ich.»

Geschickte Giesser erprobten neue Formen

Irische Wandermönche wie Gallus und Columban brachten im 7. Jahrhundert mit dem Christentum auch genietete Glocken in unsere Gegenden. Später begann man diese zu giessen. Die «Glockenspeise» – eine Bronzelegierung – besteht noch heute aus etwa vier Fünfteln Kupfer und einem Fünftel Zinn.

Älteste Formen gleichen einem umgestülpten Topf und werden auch als «Bienenkorbglocken» bezeichnet. Um den Klang zu verbessern, erprobten geschickte Giesser neue Formen. Man hat diese Typen mit der Zuckerhutform verglichen. Die Weiterentwicklung führte dann ab dem Ende des 13. Jahrhunderts allmählich zu jenem Glockenprofil, das sich bis heute als optimal erwiesen hat.

Glocke aus Herdern ist älter als die Eidgenossenschaft

Glockentöne schallen nicht nur weiter als andere Instrumente, Glocken sind auch solider und langlebiger. Bei richtiger Handhabung dienen sie jahrhundertelang. Im Kirchturm von Thundorf/Kirchberg erklingt noch immer eine Glocke aus dem 14. Jahrhundert, im Dachreiter von Oetlishausen eine wohl noch ältere mit einer bisher nicht entschlüsselten Inschrift. Die älteste datierte Glocke auf dem Gebiet des Kantons Thurgau zeigt das Gussjahr 1291, ist also gleich alt wie die Eidgenossenschaft und hängt im Dachreiter der Propstei Wagenhausen. Wahrscheinlich noch früher – Experten reden von 1150 bis 1200 – wurde jene Glocke gegossen, die jahrhundertelang in Herdern erklang und nur mit viel Glück bis heute erhalten blieb.

Ausgrabungen in den 1970er-Jahren wiesen einen ersten Kirchenbau in Herdern im 10./11. Jahrhundert nach; ihm lässt sich diese Glocke zuordnen. Weitere Bauetappen folgten um 1600 und 1720, und schliesslich wurde 1874 die heutige Kirche errichtet. Um 1890/1900 erfasste ein eigentlicher Wettbewerb um Kirchturmhöhen manche Pfarreien im Thurgau. Amriswil und St.Nikolaus in Frauenfeld gaben den Ton an. Landauf, landab schossen neue, schlanke Spitzen in die Höhe. Auch Herdern setzte 1907 seiner «Käsbisse» eine Nadelspitze bis auf 52 Metern Höhe auf. Zur Erneuerung des Turms gehörte natürlich ein neues Geläut. Die Gemeinde bestellte bei der wohlbekannten Aarauer Firma H. Rüetschi, Glocken- und Geschützgiesserei, drei neue Glocken und gab die drei Alten als Recyclingmetall daran. Eine Vierte – die tiefste mit dem Schlagton C – übernahmen die Herdermer von Frauenfeld St.Nikolaus.

Das Landesmuseum hatte zuerst kein Glockengehör

Aus einem Brief des Glockengiessers Rüetschi geht hervor, dass die Gemeinde Herdern aber schon 1905 mit dem Landesmuseum Kontakt aufgenommen hatte. Der damalige Pfarrer Karl Wick (1867–1927) erkannte den historischen Wert der kleinsten Glocke und wollte sie vor dem Einschmelzen bewahren. Sie misst zwar nur 89 cm in der Höhe, hat einen Durchmesser von 68 Zentimeter und wiegt 192 Kilogramm. Ihr Alter machte sie aber wertvoll für Museen. Der damals frischernannte Direktor des Landesmuseums hatte aber offenbar kein Gehör für Glockentöne. Die Glocke wanderte daher 1907 mit den beiden andern nach Aarau.

Es ist still geworden um die Glocke

Hermann Rüetschi brachte es nicht übers Herz, diese kleinste und älteste Glocke einzuschmelzen. Nach fünf Jahren gelangte er selber an das Landesmuseum (Nationalmuseum), und diesmal nahm sich der Direktor Hans Lehmann persönlich der Sache an. Bei seinem Besuch in Aarau im November 1910 wurde man sich einig, die vermutlich älteste Glocke aus dem Thurgau in die Sammlung des eidgenössischen Kulturguts aufzunehmen. Der Kauf wurde am 17. Januar 1911 mit 680 Franken verbucht. Seither ruht sie unter der Signatur LM–11685 und schweigt leider, obwohl solche «Zuckerhutglocken» nach dem Urteil des Glockenexperten Hans Jürg Gnehm ein «lieblich schwebendes Singen verströmen».

Es wurde still um die Herdermer Glocke. Sie verdient es aber, nach 110 Jahren ins Gedächtnis der Thurgauer zurückgerufen zu werden.

* Der Autour Angelus Hux ist Lokalhistoriker aus Frauenfeld.