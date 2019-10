Murgspritzer über verfrühte Rentiere in den hiesigen Einkaufszentren

Herbstlicher Zeitsprung in Frauenfeld

Glosse Herbstlicher Zeitsprung in Frauenfeld Murgspritzer über verfrühte Rentiere in den hiesigen Einkaufszentren Stefan Hilzinger

Die Herbststimmung an der Murg trügt, die Weihnachtszeit naht im Schnellzugstempo. (Bild: Andrea Stalder)

Seit Jahr und Tag sind im Kanton Thurgau die Kalenderwochen 41 und 42 die Herbstferien. Heuer ging’s mal mit Sack und Pack durch den Gotthard in den schönen Kanton Tessin. Dort ist es wirklich schön, und wenn’s mal mit dem Bestellen der Panini in der Bäckerei nicht klappte, antwortete die Verkäuferin in breitestem Züritüütsch: «Mier verstönd öis scho.»

Stefan Hilzinger, Redaktor

Jedenfalls: Das Wetter – obwohl schon Mitte Oktober – war durchaus verdächtig sommerlich. Der Zug war voller sonnenhungriger Deutschschweizer. «Die Herbstferien sind die neuen Sommerferien», meinte jemand im Abteil gegenüber.

Und dann, nach der Rückkehr aus der Sonnenstube, ereilt einem nördlich der Alpen, im wohlbekannten Thurgauer Hauptort eine Art herbstliche Zeitverschiebung, ja nachgerade ein Quantensprung auf der Zeitachse.

Denn unvermittelt blinken wieder die Rentiergespanne, glitzern die Christbaumkugeln und glänzt allerhand Weihnachtsnippes in den Gestellen der einschlägigen Einkaufszentren der Stadt. War nicht erst grad noch Wild- und Kastanien-Saison?

Jetzt aber hantli mit allem eindecken, was es zu einem zünftigen Christfest braucht! Wer erst Anfang Dezember daran denkt, riskiert, Fasnachtslarven und Papierschlangen an den Weihnachtsbaum hängen zu müssen.