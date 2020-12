hemdgloggner-umzug Das Fackelleuchten bleibt aus: Die Fasnacht Steckborn ist für 2021 definitiv abgesagt Wie die Organisatoren mitteilen, ist eine Durchführung der Umzüge und Maskenbällen in Steckborn unter den geltenden Massnahmen nicht möglich. Darum wird die Fasnacht auf das nächste Jahr verschoben. 17.12.2020, 14.30 Uhr

Am Hemdglonggner-Umzug nehmen Jung und Alt teil. (Bild: Andrea Stalder, Steckborn, 1. März 2019)

(red) An eine Durchführung der gesamten Steckborner Fasnacht sei in der momentanen Lage nicht zu denken, teilen die Organisatoren der Süsswasserpiraten und die Bänkelsänger-Gruppe «Jules + Co» mit. Sie können und wollen diese Verantwortung nicht tragen. Deshalb sagen sie die beiden Hemdgloggner-Umzüge, den grossen Umzug, den Maskenball am Samstag und den Kindermaskenball am Fasnachtssonntag für 2021 definitiv ab.