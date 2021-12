Helfereinsatz Mehrere tausend Einzelschütze entfernt: Orientierungsläufer leisten Einsatz zwischen Herdern und Wigoltingen Über 20 Orientierungsläufer vom Verein Thurgorienta haben sich für die Wälder zwischen Herdern und Wigoltingen eingesetzt. 06.12.2021, 11.40 Uhr

Bild: PD

Nach dem Motto «Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft» leisteten über 20 Orientierungsläufer vom Verein Thurgorienta vor kurzem Fronarbeit in den Wäldern zwischen Herdern und Wigoltingen. Unter Anleitung von Revierförster Urs Bühler mussten die Sportler für einmal im Wald nicht Posten suchen, sondern überflüssig gewordene Einzelschütze von Bäumen entfernen.

Nur mit Sackmessern ausgerüstet, kämpften sich die 10- bis 70-jährigen Athleten durch die wuchernden Brombeerstauden, um die grünen und schwarzen Elemente wegzuschneiden. Im Verlaufe des Tages landeten so mehrere tausend Einzelschütze auf den bereitgestellten Anhängern, um der Entsorgung zugeführt zu werden.

Orientierungsläufer entfernen Einzelschütze von Bäumen. Bild: PD

Aktion, um Dank für Hobbys auszusprechen

Als Lohn warteten am Mittag bei der Forsthütte Wurst, Brot, Nussgipfel und heisse Getränke, sodass alle am Nachmittag frisch gestärkt nochmals in anderen Gebieten ans Werk gehen konnten. Bühler zeigte sich am Abend begeistert ob des Einsatzes der arbeitswilligen Truppe und hofft nun, dass er auch in den kommenden Jahren auf die Unterstützung der OL-Läufer zählen kann.

Die eingefleischten Postensucher ihrerseits möchten mit solchen Aktionen den Förstern und Waldbesitzern ihren Dank aussprechen, dass sie in den Thurgauer Wäldern ihrem Hobby nachgehen können, auch wenn sie nicht immer mit offenen Armen empfangen werden. (red)