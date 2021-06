Usama Al Shahmani liest in Frauenfeld

Kultur Lesung in Frauenfeld: Für Autor Usama Al Shahmani ist Heimat ist ein Gefühl Usama Al Shahmani las am Freitag aus seinem Buch «Im Fallen lernt die Feder fliegen». Christof Lampart 20.06.2021, 16.35 Uhr

Autor Usama Al Shahmani ist bei Buchhändlerin Marianne Sax zu Gast. (Bild: Christof Lampart)

Das Kulturleben befindet sich an diesen prächtigen Sommertagen eindeutig wieder auf dem Vormarsch. So auch am Freitagabend, als Autor und Kulturvermittler Al Shahmani auf der Terrasse der Frauenfelder Buchhandlung Marianne Sax vorlas.

Dass er nach über einem Jahr Vorlesepause aus seinem neuesten Roman «Im Fallen lernt die Feder fliegen» (237 Seiten, Limmat Verlag) gleich mit einem Heimspiel starten konnte, wertete der in Bagdad geborene Schriftsteller als «etwas ganz Besonderes; denn viele, die heute hier sind, kennen mich». Diese Konstellation aus kollektivem Wohlwollen und Neugier trug das ihrige dazu bei, dass die einstündige Lesung wie im Fluge verging. Buchhändlerin Marianne Sax stellte dazwischen ein paar persönliche Fragen, und Al Shahmani offenbarte auch in seinem neuesten Buch, dass er es meisterhaft versteht, kulturelle Gegensätze so zu verbinden, dass sie Verständnis für die Lage anderer fördern – und nicht deren Ausgrenzung.

Die sehr poetisch geschriebene Geschichte erzählt davon, wie sich eine irakische Flüchtlingsfamilie in der Schweiz (nicht) zurechtfindet, nach der Hinrichtung Saddam Husseins und der Rückkehr ins Heimatdorf jedoch feststellen muss, dass man, nach jahrelangem Exil, auch im Heimatdorf fremd werden kann. Heimat ist auf einmal nicht mehr ein fixer geografischer Begriff, sondern ein Gefühl – das auch enttäuscht werden kann. Die Mutter versucht es gegenüber ihrem Mann so auszudrücken: «Als ich in der Schweiz war, waren mir meine Freundinnen im Dorf näher, als sie es mir jetzt sind.» Die westlich erzogenen Mädchen fliehen in die Schweiz und lassen die Eltern im Irak zurück. Doch während sie vordergründig beruflich und privat Wurzeln im Westen schlagen, bleibt an der Geschichte, welche durchgehend aus der Erinnerung der jüngeren Schwester Aida heraus erzählt wird, immer eine melancholische Grundstimmung haften.

Viel Thurgauer Bezug im Buch

Gekonnt aufgelockert wird diese durch einen Schreibstil, der mit kurzen Sätzen und häufigen Dialogen viel Dynamik bietet. Dass manche Thurgauer Orte, die im Buch vorkommen, vielen Lesern bekannt sein dürften (zum Beispiel die Pädagogische Hochschule in Kreuzlingen oder das Restaurant Stelzenhof in Weinfelden) erhöht für den hiesigen Leser garantiert noch den Lesespass.