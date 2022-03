Tierschutzfall Hefenhofen: Ulrich K. soll ins Gefängnis

Hefenhofen Ulrich K. soll ins Gefängnis: Die Thurgauer Staatsanwaltschaft fordert sechseinhalb Jahre Haft für den Pferdehändler Fast fünf Jahre nach der Räumung des Skandalhofs in Hefenhofen erhebt die Staatsanwaltschaft Thurgau Anklage gegen Ulrich K. Dem mutmasslichen Tierquäler droht eine Haftstrafe. Das Verfahren verzögerte er, wo er konnte. Erste Vorwürfe sind bereits verjährt. Und der Behördenschreck macht bereits neuen Ärger. Silvan Meile Jetzt kommentieren 31.03.2022, 17.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 8. August 2017 räumte die Polizei den Hof von Ulrich K. in Hefenhofen. Bild: Manuel Nagel

Vier Tage lang harrten Demonstranten am Strassenrand von Hefenhofen aus, bis die Polizei kam. Fünf, sechs, sieben Polizeiautos steuerten plötzlich auf den Hof von Ulrich K., bis schliesslich weit über ein Dutzend Einsatzfahrzeuge und mindestens 50 Polizisten auf dem Platz standen. Sie sperrten die Strassen und riegelten den Hof ab.

Darauf hatten die Demonstranten gewartet. Sie warfen Ulrich K. Tierquälerei vor. Jetzt lagen sie sich in den Armen und verdrückten Freudentränen. Später wird sogar noch die Armee vorfahren und 93 Pferde abtransportieren. Auch für Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner und Lamas werden Lösungen gefunden

Der Tierschutzskandal von Hefenhofen war am 8. August 2017 auf seinen Höhepunkt. Bilder von abgemagerten und verendeten Tieren schockierten die Bevölkerung. Der Druck auf die Behörden, beim vorbestraften Tierquäler Ulrich K. endlich einzuschreiten, stieg stündlich. Die Polizei führte ihn schliesslich ab.

Die Staatsanwaltschaft fordert sechseinhalb Jahre Gefängnis für Ulrich K.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Thurgau beim Bezirksgericht Arbon Anklage gegen den Pferdezüchter erhoben. Sie beantragt für den 54-Jährigen eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren sowie Geldstrafe, Busse und Ersatzforderungen in der Höhe von 27'200 Franken. «Zusätzlich verlangt die Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten ein 20-jähriges Tätigkeitsverbot im Bereich der Tierhaltung», schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

Die Anklageschrift sei 40 Seiten lang, sagt Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft. Sie dreht sich hauptsächlich um Tierschutzdelikte. Ulrich K. werden Tierquälerei, Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Tierseuchengesetz vorgeworfen. «Zentrale Anklagepunkte sind diejenigen der ungenügenden Pflege, der nicht artgerechten Haltung sowie des vorschriftswidrigen Transportes, aber auch der nicht tierschutzkonformen Tötung von Tieren», schreibt die Staatsanwaltschaft.

Die Armee transportierte rund 90 Pferde vom Hof des mutmasslichen Tierquälers ab. Bild: Manuel Nagel

Hinzu kommt eine ganze Palette weiterer Tatbestände, die Ulrich K. vorgeworfen werden: gewerbsmässige Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz, Gefährdung des Lebens, Hausfriedensbruch, grobe Verletzungen von Verkehrsregeln, Missbrauch von Ausweisen und Nummernschildern aber auch Ehrverletzungs- und ausländerrechtliche Delikte, sagt Breu.

Erste Vorwürfe verjähren bereits

Dass seit der damaligen Hofräumung bis zur Anklageerhebung mehr als 4,5 Jahre verstrichen, lässt sich nicht nur mit dem umfangreichen Strafverfahren begründen. Ulrich K. hat offenbar das Verfahren verzögert, wo er nur konnte. Marco Breu sagt:

«Der Beschuldigte hat so gegen ziemlich jede Verfügung Beschwerde erhoben.»

Das führt dazu, dass einzelne Anklagepunkte vor einer Verhandlung am Bezirksgericht bereits verjähren. Breu bestätigt das. Der grossmehrheitliche Teil des Verfahrenskomplexes werde aber nicht von Verjährung betroffen sein.

Wann das Bezirksgericht Arbon damit rechnet, diesen Fall zu verhandeln, war am Donnerstag nicht in Erfahrung zu bringen. Eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung blieb unbeantwortet. Zu einer Verhandlung dürfte es wohl erst gegen Ende Jahr kommen.

Auch gegen den ehemaligen Thurgauer Kantonstierarzt Paul Witzig ist noch ein Verfahren hängig. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Rund um den Fall Hefenhofen sind noch weitere Verfahren gegen vier Personen hängig. Eines davon betrifft den ehemaligen Thurgauer Veterinäramtschef Paul Witzig. Diese Verfahren seien «auf der Zielgerade», sagt Breu.

Eine Welle der Empörung ging durchs Land

Ulrich K. war bereits vor der Räumung seines Hofes als Tierquäler mehrfach vorbestraft. Er tanzte den Behörden auf der Nase herum und griff auch schon zur Waffe, um seine Drohungen zu untermauern.

Im Sommer 2017 meldete eine Hufpflegerin den Behörden schockierende Zustände im Pferdestall von Ulrich K. Zwei Wochen später erstattet eine Privatperson Anzeige wegen Tierquälerei und lieferte Fotos. Als der «Blick» am 2. August 2017 «Neue Schock-Fotos vom Skandalhof!» veröffentlichte, ging eine Welle der Empörung durchs Land.

Am 7. August beschliessen die Thurgauer Behörden, den Hof von Ulrich K. am nächsten Tag zu räumen. Hefenhofen wurde zum Inbegriff von Tierquälerei und Behördenversagen. Eine unabhängige Untersuchungskommission arbeitete später den Fall auf und stellte auch ein Versagen der Behörden fest. Ein solches skandierten auch die Demonstranten, die am Strassenrand in Hefenhofen auf die Polizei warteten.

Neuer Ärger bahnt sich an Die Räumung des Hofs von Ulrich K. ist der unrühmliche Höhepunkt eines unvergleichlichen Thurgauer Tierschutzfalls. Ulrich K. hat seit den 1990er-Jahren laufend Dispute mit Behörden. Gegen Beanstandungen und Anzeigen wehrt er sich mit Einsprachen und Rekursen. Auch über den aufsehenerregenden Tierschutzfall hinaus, für den er sich vor Gericht verantworten muss, beschäftigt er die Behörden weiterhin. Regelmässig taucht er im Amtsblatt auf, kürzlich wegen verschiedener Zahlungsbefehlen. Aktuell ist Ulrich K. mit einer Mieterausweisung aus einer gepachteten Wiese mit Scheune in Hefenhofen konfrontiert, die er bis spätestens 9. April räumen sollte. Wieder bahnt sich Ärger an. Im Amtsblatt heisst es: Sollte er die Räumung nicht vornehmen, werde die Besitzerin ermächtigt, «bei der Kantonspolizei Thurgau die polizeiliche Vollstreckung zu verlangen und die vorgenannte Parzelle zu räumen». Ulrich K. wird im Untersuchungsbericht zum Fall Hefenhofen als gewiefter Bauer charakterisiert, der sich zu wehren weiss, auch an Befragungen. Gemäss dieser Aufarbeitung beschäftigt der Querulant permanent Ämter und Stellen und führte bereits unzählige, teils langwierige Verfahren, die nicht selten erst vor Bundesgericht enden. (sme) Ulrich K. wird aufgefordert, diese Scheune in Hefenhofen zu räumen. Bild: Manuel Nagel

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen