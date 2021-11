Immer mehr Drohungen gegen Staatsangestellte im Thurgau

Hass Vom aggressiven Ton bis zur Todesdrohung: Thurgauer Staatsangestellte werden vermehrt zur Zielscheibe wütender Bürger In den vergangenen zehn Jahren sind wegen Gewalt und Drohungen gegen Thurgauer Amtspersonen mehr als 300 Strafverfahren eröffnet worden. Die Anzahl solcher Fälle steigt stark an. Silvan Meile Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.20 Uhr

Anonyme Drohungen werden oft per E-Mail verschickt. Erwin Wodicka

Die Stimmung wird gehässiger. «Generell feststellbar ist ein zunehmend aggressiver Ton, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ämter und Anstalten schriftlich und auch verbal konfrontiert werden.» Das schreibt der Regierungsrat in der Beantwortung einer Einfachen Anfrage von Kantonsrat Peter Dransfeld (Grüne, Ermatingen).

«Die eigenen Bedürfnisse werden heute öfter über das Gemeinwohl gestellt, was früher weniger der Fall war.»

Wie stark die Tendenz nach oben zeigt, lässt sich in der Kriminalstatistik der letzten zehn Jahre ablesen. Für 2011 weist sie im Thurgau 22 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte aus. Im Jahr 2020 waren es bereits 62 solcher Verstösse. Insgesamt sind von Januar 2011 bis August des laufenden Jahres 378 entsprechende Fälle dokumentiert.

Die Wut macht vor den Amtsstuben nicht halt

Am häufigsten richten sich Gewalt und Drohungen gegen Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten, gefolgt von Angestellten des öffentlichen Verkehrs. Aber auch in den Amtsstuben machen Bürger ihrem Ärger Luft. Der Fall Hefenhofen ist dabei die Spitze des Eisbergs. Damals sei der zuständige Departementschef Walter Schönholzer «täglich schwer beleidigt» worden. Er und Paul Witzig, der damalige Leiter des Veterinäramts, seien dabei auch mit dem Tode bedroht worden, heisst es in der Beantwortung.

Regierungsrat Walter Schönholzer blickt ungern auf jene für ihn und seine ganze Familie äusserst belastende Zeit zurück.

«Ich wurde mit Todesdrohungen, Wünschen für Krankheiten und Unfälle, Rücktrittsforderungen, übelsten Ehrverletzungen und Beschimpfungen aller Art, anonymen Briefen, Mails und Telefonanrufen eingedeckt.»

Dies hat gemäss regierungsrätlicher Beantwortung von Dransfelds Anfrage zum Beizug der Kantonspolizei geführt, «wobei auch Strafanzeigen gegen potenzielle Gefährderinnen und Gefährder eingereicht» worden seien. Strafuntersuchungen wurden eingeleitet. Wer hinter den Drohungen gegen Regierungsrat Walter Schönholzer steckte, konnte aber nicht ermittelt werden. Er sagt:

«Da dies anonym geschah, konnten die Täter bisher leider nicht zur Rechenschaft gezogen werden.»

Gegen Amtspersonen des Veterinäramtes gingen auch nebst diesen massiven Entgleisungen rund um den Fall Hefenhofen in den letzten Jahren immer wieder sehr schwerwiegende Beleidigungen und Drohungen ein, schreibt die Regierung weiter.

Demonstranten skandieren persönliche Angriffe

Aktuell sorgt die Coronapandemie für eine aufgeheizte Stimmung. «Gerade im Zusammenhang mit den Coronamassnahmen werden auch Personen im schulischen Umfeld öfter persönlich bedrängt und emotional konfrontiert», hält der Regierungsrat fest. Und die kürzlich vor dem Gebäude des Amtes für Volksschule durchgeführte Demonstration im Zusammenhang mit den Coronamassnahmen sei für die Angestellten dieser Amtsstelle bedrohlich gewesen. «Dazu trug auch das Skandieren persönlicher Angriffe auf einzelne Amtspersonen bei.»

Ausserdem wurde vor einigen Tagen bekannt, dass Gesundheitsdirektor Urs Martin einen Miniaturgalgen nach Hause geschickt bekommen hat.

Wutbürger würden sich kaum an eine Ombudsstelle wenden

Kantonsrat Peter Dransfeld stellt in seinem Vorstoss die Frage, ob eine vertrauensfördernde Kommunikation oder eine Ombudsstelle helfen könnte, «enttäuschte und wütende Menschen aufzufangen». Der Regierungsrat stellt sich jedoch auf den Standpunkt, dass im Umgang mit Wutbürgern, Gefährdern sowie notorischen Querulanten der Dialog an seine Grenzen stosse.

«Sie wollen ihrer Empörung und ihrer Kritik Ausdruck verleihen, was mitunter in Beleidigungen und Drohungen gegenüber Exekutivmitgliedern endet, die schlimmstenfalls in die Tat umgesetzt werden.»

Man gehe nicht davon aus, dass sich solche Personen stattdessen an eine Ombudsperson wenden würden.

