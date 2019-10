Hangeln wie Helden: Erster Sport- Hindernislauf in Frauenfeld

Am Samstag und Sonntag findet ein Dutzend Hinternissläufe in zwei verschiedenen Distanzen und Schwierigkeitsgraden statt. Start und Ziel ist der hintere Badiparkplatz an der Talackerstrasse. Männer und Frauen starten gemeinsam, aber in getrennten Wertungen. Es gibt die Kategorie Elite für die eher ambitionierten Sportlerinnen und Sportler und eine Kategorie Open für Freizeitsportler. Das OK rechnet mit etwas mehr als 500 Startern.

Die Einzelwettkämpfe finden am Samstag statt, die Team-Wettbewerbe am Sonntag. Am Sonntag gibt es zudem eine Kategorie «Kids Race and Family» auf einem separaten Rundkurs. Das Startgeld beträgt 59 Franken für Einzelpersonen, für Gruppen ab 117 Franken. (hil)



Hinweis:

Weitere Infos und Anmeldungen: www.ocr-challenge.ch