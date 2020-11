Hallenbad «Es wird ein grosser Lupf»: Frauenfeld erhält 40-Millionen-Badi, Sauna dagegen scheitert wegen lediglich 28 Stimmen Schwimmen Ja, schwitzen Nein: Die Thurgauer Kantonshauptstadt erhält dank über 76 Prozent Ja-Stimmen ein neues Hallenbad für 39,34 Millionen Franken. Hingegen hauchdünn verworfen hat die Bevölkerung den Zusatzkredit für den optionalen Saunabereich. Samuel Koch Aktualisiert 29.11.2020, 18.59 Uhr

Der skizzierte Saunabereich für 2,67 Millionen Franken, der nun nicht zustande kommt. Bild: PD

Zwei Mal zählte die Stadt die Stimmen aus. So knapp ist am Sonntag an der Urne das Resultat zum optionalen Saunabereich ausgefallen. Von insgesamt 7442 gültigen Stimmen holte das Nein-Lager lediglich 28 Stimmen mehr, womit Frauenfeld den Kredit für den Saunabereich von 2,67 Millionen Franken mit hauchdünner Mehrheit von 50,19 Prozent in der Murg versenkt hat.