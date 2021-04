Härtefall Das Bundesgericht pfeift Thurgauer Richter zurück, weil sie einen kriminellen Secondo nicht ausgeschafft haben Ein junger Mann schreckte nicht vor Gewalt zurück. Unter anderem wegen Raubes musste er bereits mit 20 Jahren ins Gefängnis. Danach wird er in sein Heimatland Portugal ausgeschafft, das er nur von den Ferien kennt. Die Thurgauer Richter wollten dem Mann zwar nochmals eine Chance geben, doch das Bundesgericht zeigt Härte.

Silvan Meile 07.04.2021, 13.30 Uhr

Das Bundesgericht heisst eine Beschwerde der Thurgauer Staatsanwaltschaft gut.

Bild: Christian Brun/Key

Er ist hier geboren, aufgewachsen und auch hier auf die schiefe Bahn geraten. Schon in der Schule beginnt der heute 23-jähriger Mann mit portugiesischer Staatsangehörigkeit zu kiffen und wird gewalttätig. Um seinen Cannabiskonsum zu finanzieren, beginnt er zu stehlen. Später wird er Raubüberfälle begehen.

Zu Hause sind die Verhältnisse zerrüttet. Die alkoholkranke Mutter verlässt die Familie, als er im Kindergarten ist. Aufgewachsen sei er deshalb beim Vater, den er vor Gericht als gewalttätig und jähzornig beschreibt. Nach tätlichen Auseinandersetzungen zu Hause nimmt ihn eine Pflegefamilie auf. Doch auch dort geht es nicht. Deshalb kommt er schliesslich in ein Jugendheim. Er packt die Chance einer zweijährigen Lehre in der Holzverarbeitung. Doch nach seiner Entlassung aus dem Heim dominiert die kriminelle Laufbahn seinen Lebenslauf. Mit 20 kommt er – bereits vorbestraft – ins Gefängnis.

Haftstrafe wegen Raubes und weiterer Delikte

Das Bezirksgericht Frauenfeld verurteilte den jungen Mann zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren. Die Liste der Delikte ist lang: mehrfacher, teilweise qualifizierter Raub, Diebstahl, Nötigung, Sachbeschädigung, Vermögensdelikte, Hinderung einer Amtshandlung, Entwendungen eines Fahrzeugs zum Gebrauch, Widerhandlungen gegen das Personenbeförderungsgesetz, mehrfache Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung.

Bei den Delikten handle es sich teilweise um gravierende Verstösse gegen die Rechtsordnung, hält das Gericht fest. Das Verhalten des jungen Mannes lasse durchaus darauf schliessen, dass ihm die hier geltende Rechtsordnung vor seiner letzten Verhaftung ziemlich gleichgültig gewesen sei. Trotzdem sahen die Bezirksrichter in Frauenfeld auch eine positive Entwicklung. Sie erkannten beim Täter eine persönliche Reifung und begrüssten, dass er sich mit seinem bisherigen Leben und den Taten auch in einer Therapie auseinandersetze.

Die Staatsanwaltschaft zog vor Bundesgericht

Auch weil er seine letzte Tat relativ jung verübte – kurz nach seinem 20. Geburtstag –, gaben ihm die Frauenfelder Richter nochmals eine Chance und sahen von einer Ausschaffung ab. Raub ist zwar eine Tat, die einen obligatorischen Landesverweis erfüllt. Doch das Bezirksgericht machte einen Härtefall geltend und wollten dem Mann die Gelegenheit geben, sich in Freiheit bewähren zu können.

Dagegen wehrte sich die Thurgauer Staatsanwaltschaft. Sie beanstandete zwar nicht, dass ein persönlicher Härtefall vorliegt. Das öffentliche Interesse an der Landesverweisung sei jedoch ausgesprochen hoch. Deshalb sei der Mann für zehn Jahre aus der Schweiz zu verweisen. Doch das Thurgauer Obergericht wies diese Berufung ab. Deshalb zog die Staatsanwaltschaft den Fall vor Bundesgericht, wo sie recht bekam.

Das Bundesgericht in Lausanne – zusammengesetzt aus zwei Richtern der Grünen sowie je einem der CVP, FDP und SVP – weist den Fall an die Vorinstanz im Thurgau zurück. «Diese wird insbesondere über die Dauer der auszusprechenden Landesverweisung zu befinden haben», heisst es im Urteil.

«Unter Berücksichtigung der Umstände hätte die Vorinstanz bei ihrer Prüfung der restriktiv anzuwendenden Härtefallklausel das öffentliche Interesse an einer Landesverweisung höher werten müssen als das persönliche Interesse des Beschwerdegegners an einem Verbleib in der Schweiz.»

Dabei wird auch herausgestrichen, dass es dem Mann, der sein ganzes Leben in der Schweiz verbrachte, nicht gelungen sei, hierzulande beruflich Fuss zu fassen.



Damit wird sich der junge Mann eine Zukunft in Portugal aufbauen müssen. Das Land kenne er aber nur aus kurzen Ferienaufenthalten, argumentierte er gegenüber den Bundesrichtern. Sein Vater wohne derzeit in der Dominikanischen Republik, seine Mutter sei verstorben, sein Bruder lebe in der Schweiz. Zumindest die portugiesische Sprache spreche er, heisst es in den Gerichtsakten. «Diese Sprachkenntnisse, seine Ausbildung, sein Alter und seine Gesundheit erlauben es ihm, sich in Portugal zu integrieren», heisst es im Urteil aus Lausanne.