Interview «Habe es mir sehr gut überlegt»: Matzinger Gemeindeschreiberin Sandra Kleindl verlässt die Verwaltung nach fast zwölf Jahren in Richtung Aadorf Anfang Februar 2021 tritt Sandra Kleindl ihre neue Stelle als Aadorfer Gemeindeschreiberin an. Seit 2009 arbeitet die Wängemerin bei der Gemeinde Matzingen, seit 2016 als Gemeindeschreiberin. Roman Scherrer 11.11.2020, 16.30 Uhr

Sandra Kleindl, Gemeindeschreiberin von Matzingen. Bild: PD

Sandra Kleindl, haben Sie eine Veränderung gebraucht?

Sandra Kleindl: Ich bin mit Leib und Seele Gemeindeschreiberin von Matzingen. Nach fast zwölf Jahren ist es für mich aber Zeit, den nächsten Schritt in meiner beruflichen Laufbahn in Angriff zu nehmen. Als solchen sehe ich den Wechsel nach Aadorf, auch weil die Gemeinde rund dreimal so gross ist wie Matzingen.

Wie schauen Sie auf die Zeit in Matzingen zurück?

Wir konnten in den vergangenen Jahren viele Bauprojekte realisieren. Der Werkhofneubau war eine grosse Geschichte. Wir verzeichneten eine rege Bevölkerungszunahme, haben dieses Jahr die 3000er-Marke geknackt. Matzingen darf stolz sein auf diese Entwicklung. Ich bin nun froh, dass ich die Zusammenführung der Verwaltung mit dem Umbau des Gebäudes bis zum Schluss begleiten kann.

Brauchte es Überwindung, sich an einem anderen Ort zu bewerben?

Das nicht, aber ich habe es mir sehr gut überlegt. Ich bin in Matzingen bestens vernetzt. Es ist nicht leicht, einen Ort zu verlassen, an dem es einem gut gefällt.

Weshalb wollten Sie gerade nach Aadorf wechseln?

Mit der gut ausgebauten Infrastruktur und der modernen, dienstleistungsorientierten Verwaltung ist Aadorf für mich der Inbegriff einer attraktiven Gemeinde. Es war mir auch wichtig, weiterhin in der Region tätig zu sein. Nun freue ich mich auf spannende Projekte sowie eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat.