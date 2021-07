Berlingerin schmückte 52 Jahre lang einen Dorfbrunnen

Guter Geist im Dorf Mit Blumen aus dem eigenen Garten: Bis zu ihrem Tod schmückte Ottilie Zeller ein halbes Jahrhundert lang einen Berlinger Brunnen Im vergangenen Jahr verstarb die Berlinger Einwohnerin im Alter von 90 Jahren. Seither kümmern sich ihr Ehemann und eine Nachbarin um den Brunnen, der von 1919 datiert. Die Gemeinde ehrte die Brunnenschmückerin mit einer kleinen Gedenktafel. Urs Oskar Keller 29.07.2021, 04.10 Uhr

Am Brunnen: Helen Albrecht mit Josef Zeller, dem Ehemann der verstorbenen Brunnenschmückerin. Bild: Urs Oskar Keller

Irgendwann geht alles zu Ende. Über ein halbes Jahrhundert lang verschönerte Ottilie Zeller (1929 bis 2020) einen alten Dorfbrunnen an der Seestrasse 76 in der Nähe der Schifflände in Berlingen. Manchmal sahen ihre opulenten Blumenarrangements am 1919 erbauten Gemeindebrunnen wie Bilder des bedeutenden Schweizer Malers Adolf Dietrich (1877 bis 1957) aus, der sein ganzes Leben im Thurgauer Dorf verbrachte. Die im vergangenen Jahr Verstorbene kannte den Künstler und Tagelöhner noch persönlich.

«Ottilie machte das wunderschön. Oft fotografierten Besucherinnen und Besucher den floralen Brunnen. Besonders wenn ein Mann ihr dafür ein Kompliment machte, war sie ganz hin.»

Ottilie Zeller (1929 bis 2020). Bild: PD

Das erzählt Helen Albrecht (57), die direkt am Brunnen wohnt. Albrecht, die mit ihrem Mann eine Metzgerei führt und einen schönen Garten besitzt, lebt seit über 30 Jahren in Berlingen. Der Dorfbrunnen mit Jahreszahl 1919 bereichert den Vorplatz ihres Hauses und macht den sonst engen Strassenraum grösser. Der Steinbrunnen hat ein rechteckiges, geschweiftes Becken und an der Säule ist das Gemeindewappen zu sehen.

Frischblumen aus dem Garten der Familie Zeller

Der Brunnen von 1919. Bild: Urs Oskar Keller

Ottilie Zeller und ihr Mann Josef (95) verwendeten nur Frischblumen aus ihrem rund 700 Quadratmeter grossen Garten und gaben fast alles für den Brunnenschmuck her. Ihr Engagement für die Dorfverschönerung wurde gelobt. Die Familie Zeller initiierte und gestaltete den Brunnen vor zwei Jahren auch zum Jubiläum «Hundert Jahre Wasserspeicher 1919 bis 2019». Es gab ein grosses Fest für die ganze Bevölkerung um die Anlage.

Der Brunnen wird auch nach Ottilie Zellers Tod weiter geschmückt und gepflegt. Nachbarin Helena Albrecht hilft Josef «Sepp» Zeller, der 1926 in Mörschwil SG geboren wurde und das Metzgerhandwerk erlernte, einmal pro Woche beim Schmücken der Anlage. Jüngst stellten sie ein Bukett von seltenen gelben und roten Pfingstrosen sowie Tulpen auf den Brunnen. Die Blumen stammen aus ihren beiden Hausgärten hinter der viel befahrenen Seestrasse.

Woher rührt das Brunnenschmücken? Wie kam es, dass man bei uns die Brunnen in jüngerer Zeit mit Blumen zu schmücken begann? Das Thema Brunnenschmücken ist besonders an Volksfesten sehr beliebt. Der Volkskundler und Historiker Peter Bretscher, Kurator am Historischen Museum Thurgau, sagt: «Möglicherweise ist der Brauch nicht sehr alt, so wie etwa der Valentinstag von Floristen kreiert und gefördert wurde. Die volkskundliche Literatur ist auffallend zurückhaltend bezüglich Brunnenschmücken.» Bekannt seien einige wenige Hinweise im Welschland, wo Brunnen im Mai mit frischen Zweigen geschmückt wurden. Ende des 19. Jahrhunderts – und auch im Basel des ausgehenden 18. Jahrhunderts – liest man etwa von (geschmückten) Brunnenheiligen. Der in Oberfranken (Deutschland) seit über hundert Jahren verbreitete Brauch des geschmückten Osterbrunnens scheint stellenweise auch in der Schweiz anzukommen (Bischofszell). Dahinter scheinen aber auch dort weniger «uralte» rituelle, sondern eher touristische Beweggründe zu stehen. «Hier kann erkenntnismässiges Neuland beschritten werden», meint Bretscher. (uok)

«Geschmückt für spezielle Dorfanlässe»

Ueli Oswald, Gemeindepräsident Berlingen. Bild: Donato Caspari

«In Berlingen gibt es noch sieben Brunnen. Geschmückt werden sie für spezielle Dorfanlässe. In der Regel übernehmen die Ortsvereine diese Aufgabe. Das geschieht aber nicht regelmässig», sagt Gemeindepräsident Ueli Oswald. Das 900-Einwohner-Dorf ehrte Ottilie Zeller nach dem Tod mit einer separaten Tafel und liess den Brunnen von einem Blumengeschäft in Steckborn schmücken.

Josef und Ottilie Zeller waren über Jahrzehnte Weinbauern. «Anfänglich im Nebenamt, dann im Vollerwerb. Zudem waren sie lange Weinlesekontrolleure und bei der Ausübung ihres Amtes mit dem legendären Velo-Tandem unterwegs», sagt ihr Sohn Otto Zeller, Kunstmaler in Oberkulm AG. In seinem – gemäss Gebäudeversicherung 1599 erbauten Fachwerkhaus – besitzt Josef Zeller eine kleine und interessante Sammlung zum Weinbau am Untersee.