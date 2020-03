Gut Schuss beim Schützenverband Unterthurgau in Schlatt Ordentliche Traktanden und Ehrungen standen im Zentrum der Delegiertenversammlung des Schützenverbandes Unterthurgau. Thomas Brack 09.03.2020, 14.51 Uhr

Die Präsidentin der Pistolenschützen Diessenhofen Esther Bucher erhält den Pokal für die meisten Punkte am Verbandswettschiessen über 50 Meter. Links der Chef der Thurgauer Kantonalbank TKB Diessenhofen und Sponsor, Willi Itel, rechts der Präsident des Unterthurgauer Schützenverbandes Willi Hartmann. (Bild: Thomas Brack)

Zur 16. Delegiertenversammlung des Schützenverbandes Unterthurgau in Schlatt konnte Präsident Willi Hartmann 66 Stimmberechtigte aus 17 Sektionen begrüssen. Musikalisch empfangen wurden die Delegierten vom Musikverein Schlatt.

Vorstellung der Gastgeberin

Gemeindepräsidentin Marianna Frei stellte zu Beginn die Gemeinde Schlatt vor. Sie markiert den westlichsten und nördlichsten Teil des Kantons Thurgau, hat 1771 Einwohner und besteht aus den vier Ortsteilen Unterschlatt, Paradies, Dickihof und Mett-Oberschlatt. Die Gemeinde hat nebst einem aktiven Gewerbe auch das Naherholungsgebiet Hochrhein und das Sonderwaldreservat Schaarenwald zu bieten. Kulturell sind die Eisenbibliothek und die Konzerte im Klostergut Paradies von überregionaler Strahlkraft. Willi Guhl, Präsident des SV Schlatt, liess dann einige Meilensteine der Geschichte des SV Schlatt von der Gründung 1922 bis heute Revue passieren. Höhepunkt war zweifelsohne das Thurgauer Schützenfest 2013. Heute zählt der Verein 17 Mitglieder.

Danach führte Präsident Willi Hartmann zügig durch die weiteren Traktanden. Einstimmig wurden Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 genehmigt, wobei die Rechnung erstmals mit einem kleinen Minus von 2580 Franken schloss. Mit Applaus wurde Fränzi Rogg als Aktuarin gewählt. In dieser Charge ist sie bereits seit dem 1. Januar 2019 tätig.

Grossen Raum nahmen die zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen ein. Stellvertretend sei erwähnt die Abgabe des Wanderpreises für die Siegervereine des Verbandswettschiessens über 50 Meter an die Pistolenschützen Diessenhofen, für Gewehr über 300 Meter an den Schützenverein Hüttwilen-Nussbaumen und den Markus-Hug-Wanderpreis an die SG Eschenz für die beste Beteiligung.

Antrag auf Erhöhung

Daniel Jäger vom SV Hüttwilen- Nussbaumen stellte den Antrag, dass der Beitrag beim Einzeldoppel vom Verbandswettschiessen von 19 auf 22 Franken erhöht werden sollte. Er begründete den Antrag damit, dass nur mit dieser Erhöhung der veranstaltende SV eine angemessene Entschädigung für seine Arbeit erhalte. Mit 41 Ja, 9 Nein und 10 Enthaltungen folgte die Verssammlung dem Antrag.

Mit dem Wunsch «Gut Schuss» und auf ein weiteres kameradschaftliches, unfallfreies Schiessen schloss Willi Hartmann nach über zwei Stunden Stunden die Versammlung.