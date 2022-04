Aadorf: Jahresversammlung der Trachtenvereinigung

Guntershausen Sonntags eine Jahresversammlung? Die Trachtenvereinigung kann’s Die Delegierten der Thurgauer Trachtenvereinigung trafen sich am vergangenen Sonntag im Hinterthurgau. 78 Stimmberechtigte genossen Darbietungen, Alphornklänge, gemütliches Beisammensein und natürlich das Wichtigste: den Jahresbott – die jährliche Mitgliederversammlung. Christoph Heer 25.04.2022, 16.30 Uhr

Am Jahresbott konnten über 30 Mitglieder der Thurgauer Trachtenvereinigung für ihre Mitgliedschaft zwischen 50 und 75 Jahren geehrt werden. Bild: Christoph Heer

Trachten, nichts als Trachten sind am Sonntagmittag zu sehen, als der Jahresbott der Thurgauer Trachtenvereinigung beginnt. Nebst den unterschiedlichsten Thurgauer Trachten sind auch eine St.Galler sowie eine Schaffhauser Tracht auszumachen. Im Oktober 1926 schlossen sich in Weinfelden 83 Trachtenfrauen und -töchter zur Thurgauer Trachtenvereinigung zusammen. Das älteste Protokoll entstand indes im Jahr 1932, dies noch von Hand geschrieben und im Eschliker Restaurant Löwen eruiert.

Zwischenzeitlich stieg die Mitgliederzahl bis auf über 400 (1948), während sich heute noch deren 16 Gruppen der thurgauischen Trachtenvereinigung angeschlossen sehen. «Auf Ende dieses Jahres und dann auch in den Folgejahren haben jedoch einige Gruppen ihre Auflösung angekündigt, das ist sehr zu bedauern», sagt Präsidentin Marianna Nyffeler am Jahresbott. Zeitgleich ehrt sie viele langjährige Mitglieder, die schon seit 50 bis 75 Jahren in der Trachtenvereinigung aktiv sind.

Die Krux mit dem Nachwuchs

Der Jahresbott ist einmal mehr eine kurzweilige Angelegenheit, die Traktanden schnell abgehandelt. Diskutiert wird einzig die Teilnahme am Eidgenössischen Trachtenfest 2024 in Zürich. Nicht ganz schlüssig zeigen sich die Stimmberechtigten betreffend eine Teilnahme im Nachbarkanton. «Also wenn wir es nicht schaffen, an einem Eidgenössischen mitzumachen, Präsenz zu zeigen und unseren Kanton zu präsentieren, dann können wir gleich aufhören», sagt eine Anwesende.

Die Problematik zeigt an dieser Stelle einmal mehr und unverkennbar; es fehlt an Nachwuchs. Nachdem die Abstimmung über besagte Teilnahme kein Resultat erbringt, sagt Präsidentin Marianna Nyffeler, dass man sicher in irgendeiner Form teilnehmen wird – wie, das soll an den kommenden Vorstandssitzungen überlegt werden.

Nebst Kaffee und Kuchen geniessen die Anwesenden auch die Darbietungen der organisierenden Trachtengruppe Aadorf und des Alphorn-Trios Fründschaft, ehe sich der diesjährige Jahresbott am späteren Nachmittag zu Ende neigt.