Guntershausen «Möchte für die Unterstützung herzlich danken»: 64-Jähriger verliert bei einem Brand seinen gesamten Besitz, kann sich dank einer Spendenaktion aber das Nötigste beschaffen Mitte Dezember hat Walter Köppel bei einem Brand sein ganzes Hab und Gut verloren. Dank der Gemeinde und einem erfolgreichen Spendenaufruf seiner beiden Kinder kommt der IV-Rentner nun aber fürs Erste über die Runden. Kurt Lichtensteiger 07.01.2021, 11.30 Uhr

Walter Köppel musste ansehen, wie sein Hab und Gut im Feuer aufging. Bild: Kurt Lichtensteiger

Drei Wochen nach dem Brandfall wirkt die Gemütslage des Geschädigten Walter Köppel immer noch angeschlagen. Bei einem Brand Mitte Dezember verlor er in Guntershausen seinen ganzen Besitz. Das Geschehene scheint ihn heute noch zu betrüben. Verständlich, wenn man plötzlich vor dem Nichts steht. Und dies noch ausgerechnet vor Weihnachten. «Es brauchte einige Tage, bis ich nach einem Schockzustand so richtig realisiert habe, was am verhängnisvollen Tag passiert war», sagt der IV-Rentner.

Der Verlust all seiner Habseligkeiten sei ausserordentlich schwer zu verkraften. «Zum Mobiliar und Hausrat kommen auch persönliche Erinnerungsstücke von früheren Reisen, aber auch literarische Werke von griechischen Autoren aus der Antike und etwas Schmuck», erklärt der belesene und geschichtsbewusste 64-Jährige. Dieser vermittelt keineswegs das Bild eines körperlich oder geistig beeinträchtigten IV-Rentners. Mit wachem Geist und Offenheit hält er Rückschau auf den ominösen Tag.

«Ich war zu Besuch in Gossau. Gegen nachmittags drei Uhr kehrte ich zurück und war überrascht, dass die Strasse nach Guntershausen abgesperrt war», berichtet Köppel. Über eine Umleitung erreichte er das Dorf, aus dem eine mächtige Rauchsäule aufstieg.

«Ein grosser Schrecken durchfuhr mein Mark und Bein, als ich ansehen musste, wie mein bewohntes Haus an der Hauptstrasse im Vollbrand stand.»

Mit weichen Knien habe er zugesehen, wie die Feuerwehrleute gegen ein aussichtsloses Unterfangen ankämpften. «Dass all mein Hab und Gut dem Feuer zum Opfer fiel, neben Mobiliar auch Schriften, Ausweise, Pass, Handy, Erinnerungsfotos, war eine unglaubliche Vorstellung.» Nur Schutt und Asche blieben schliesslich übrig. «Das erschütternde Bild bleibt jetzt noch haften.»

Das brennende Haus an der Hauptstrasse 33 in Guntershausen. Bild: BRK News (14. Dezember 2020)

Es sei ein Trost, dass ein Nachbar Köppels Katze «Fredi» aus dem brennenden Haus befreien konnte, nachdem er eine Scheibe eingeschlagen hatte. Auch das vierjährige Tier steht noch heute unter einem sichtlichen Schock.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Nach Erkenntnissen soll es nicht in der Wohnung, sondern im hinteren Teil zu brennen begonnen haben. Die Brandpolizei sei immer noch am Ermitteln. Es gilt die Unschuldsvermutung gegen für alle Involvierten. Eine Anzeige gegen Unbekannt sei eingereicht worden.

Solidarität und Dank

Bei allem Leid gibt es aber auch Lichtblicke. Walter Köppels Sohn und Tochter haben nach dem Vorfall nämlich zu einer privaten Spendenaktion aufgerufen. Mit Erfolg, wie Köppel berichtet:

«Besondere Genugtuung durfte ich nach dem Aufruf von Seiten der Gemeinde und der Bevölkerung erfahren.»

Die Gemeinde Aadorf besorgte ihm für die kommenden drei Monate eine Zweizimmer-Notwohnung und half mit ein paar hundert Franken aus. Bekannte und unbekannte Leute leisteten auch finanzielle Hilfe oder schenkten Kleider, damit Köppel fürs Erste über die Runden kommen kann.

«Ich freue mich über jegliche Wohltätigkeit. Bei dieser Gelegenheit möchte ich für die Unterstützung und die Anteilnahme ganz herzlich danken», sagt der leutselige Rheintaler, der gewillt ist, sich ins gewohnte Leben zurück zu kämpfen.

Aus der Bahn geworfen

Walter Köppel wohnt seit acht Jahren in der Gemeinde, wo er ein bescheidenes und eher zurückgezogenes Leben führt. «Als Postbeamter und besonders als späterer Leiter im Aussendienst arbeitete ich viel, oft 15 Stunden am Tag». Dazu kamen noch berufliche Weiterbildungen. Dann, im Alter von 40 Jahren, verlor Köppel infolge der Scheidung von einem Tag auf den andern den Boden unter den Füssen. Auch das eigene Haus in Amriswil ging an seine Frau über.

«Ich fiel in ein Loch, geriet vollkommen aus der Spur und hatte keine Energie mehr.»

Auf Erschöpfungszustände folgte eine vorzeitige Alterung. «Mein Körper rebellierte, so dass ich nur noch teilzeitlich arbeiten konnte. Schliesslich war ich auf das Sozialamt angewiesen», sagt der Vater einer Tochter und eines Sohnes, die ihm in grösster Not beiseite standen.