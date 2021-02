Guntershausen Hochwasserschutz gibt es erst mit der Sanierung der Bahnstation Für den Hochwasserschutz will die Gemeinde Aadorf in Guntershausen die Lützelmurg auf die andere Seite der Bahnlinie verlegen. Wann sie bauen lässt, ist derzeit aber noch offen – auch wegen finanzieller Gründen. Roman Scherrer 12.02.2021, 16.05 Uhr

Die SBB wollen den Bahnhof Guntershausen behindertengerecht gestalten. Wann dies sein wird, ist noch offen. Bild: Olaf Kühne (8. Juli 2015)

Ein reissender Fluss ist sie nicht gerade. Dennoch vermag die Lützelmurg in Guntershausen bei Hochwasser Schäden anzurichten. In den vergangenen Jahren ist es ein oder zweimal vorgekommen, dass sie bei Hochwasser für überschwemmte Keller in den nahegelegenen Häusern gesorgt hatte, berichtet der Aadorfer Gemeindepräsident Matthias Küng. Allerdings sei dies nicht vergleichbar mit etwa den Ereignissen 2015 in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg.