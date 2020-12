Guntershausen Hab und Gut sind nur noch Asche: Ein Guntershauser hat durch einen Brand alles verloren Beim Brand vom Montag letzter Woche verlor ein 64-Jähriger in Guntershausen seinen ganzen Besitz. Jetzt wird für ihn gesammelt. Kurt Lichtensteiger 21.12.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Brandruine an der Guntershauser Hauptstrasse zeugt von der verheerenden Wirkung des Feuers. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

«Mein Vater hat sein gesamtes Hab und Gut verloren, namentlich Wohnung, Kleider, Erinnerungsstücke und sein Auto, das unbrauchbar geworden ist und als weiteres Mahnmal vor den Ruinentrümmern an der Hauptstrasse 33 in Guntershausen bei Aadorf steht.» Seine Schwester Sabrina und er hätten ihren Vater sofort mit den Nötigsten versorgt. Als IV-Rentner sei der Vater nicht auf Rosen gebettet, erzählt Sohn Raphael im Gespräch mit «20 Minuten». Er habe immer schmal durch müssen. Es gebe keine Hausratversicherung.

Auch moralisch gehe es dem Vater schlecht. Die momentane Pandemie und die Weihnachtstage verstärken noch die schwierige Situation. «Weil mein Vater kein Dach mehr über dem Kopf hatte, konnte er bei meiner Schwester Sabrina und dann bei mir in Amriswil eine vorübergehende Herberge finden. Jetzt durfte er in der Gemeinde Aadorf eine Notwohnung beziehen, organisiert durch die örtliche Sozialbehörde.»

Die trüben finanziellen Aussichten hätten sie bewogen, zu einer privaten Spendenaktion aufzurufen. Nun wurde ein Konto mit der IBAN-Nummer CH 58 8137 7000 0007 0005 0, lautend auf die Gemeinde Aadorf, Raiffeisenbank Aadorf, eingerichtet. «Für die Unterstützung möchten wir uns jetzt schon herzlich bedanken», sagt Sohn Raphael.

Weder über die Brandursache noch über die Schadensumme können derzeit verlässliche Angaben gemacht werden. Letztere beträgt wohl mehrere hunderttausend Franken. Schliesslich waren nicht nur das Wohnhaus, sondern auch eine Töffwerkstätte, ein Atelier für Modellflugzeugbau und der Einrahmungsbetrieb von Rolf Baur betroffen. In dessen zwei Räumen fielen antike Grafik und die Werkstatteinrichtung dem Brand zum Opfer. Auch zu dieser Schadensumme gibt es noch keine Angaben.

Trotz allem Leid kann noch von Glück gesprochen werden, denn Menschenopfer oder Verletzte gab es nicht zu beklagen. Gelobt wurden in diesem Zusammenhang auch die Feuerwehren Aadorf und Frauenfeld, trafen die ersten Feuerwehrleute doch schon wenige Minuten nach Brandausbruch am Unglücksort ein. Bei der Brandbekämpfung soll die Hitzeentwicklung ein Problem gewesen sein. Dergestalt, dass sogar Fenstergläser eines Nachbarhauses geschmolzen seien. Nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe habe dort eine Katze gerettet werden können. Auch Miriam Weber hatte Angst um ihre beiden Katzen. Vorsorglich habe sie die Büsis bei Brandausbruch eingefangen und ins Kistli getan. Diese habe sie dann geholt, als die Feuerwehr den weiteren Aufenthalt im Haus gegenüber dem Volg untersagt habe. Erst nach einer Sperrzeit bis nachmittags um vier Uhr habe sie wieder in die Wohnung zurückkehren dürfen. Wegen der Hitze sei die Mauer einsturzgefährdet gewesen, sagte sie einige Tage nach dem Brandausbruch, der auch sie arg mitgenommen hat.

Gerüchte, wonach dem Pächter des gegenüberliegenden Restaurants Dai Compari eine Busse auferlegt worden sei, weil die Feuerwehrleute noch nach der verordneten Sperrstunde um 19 Uhr im Innern bedient worden seien, wie kolportiert wurde, entbehrt übrigens jeder Grundlage. Essen und Getränke wurden den tüchtigen Einsatzkräften nämlich im Freien serviert.