Grosser Sachschaden aber keine Verletzten: Wohnhaus mit angebauter Werkstatt von Feuer zerstört

In Guntershausen bei Aadorf ist am Montag in einem Haus mit angebauter Werkstatt ein Feuer ausgebrochen. Der Notruf ging kurz nach 13 Uhr bei Feuerwehr und Polizei ein. Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken.

14.12.2020, 15.55 Uhr