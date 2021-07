Landwirt Rolf Meier aus Gündelhart bei Bauer, ledig, sucht

Gündelhart «Gefühle für die Hofdame, darüber darf noch nichts ausgeplaudert werden»: Hat Bauer Rolf Meier aus Gündelhart im Fernsehen die grosse Liebe gefunden? Der Landwirt aus Gündelhart sucht in der Sendung «Bauer, ledig, sucht...» eine Partnerin fürs Leben. Er führt den Hof seiner Eltern weiter. Diese haben schon Gefallen an der potenziellen Schwiegertochter gefunden. Margrith Pfister-Kübler 02.07.2021, 05.20 Uhr

Landwirt Rolf Meier vor seinem Steyr-Traktor. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Glücksmomente bescheren kann er, der idyllisch gelegene Weiler Gündelhart mit der Kirche aus dem Jahre 1300 und dem Heiligen Mauritius als Kirchenpatron. Glaube, Liebe, Hoffnung: Mit diesem dreiblättrigen Kleeblatt und anderen unspezifischen emotionalen Vorstellungen hat sich der Landwirt und Kirchenpräsident von Evangelisch Mammern, Rolf Meier, vertieft befasst, als er den Mut fasste, sich bei der TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht…» anzumelden.

Die Gedanken, auf diesem Weg die richtige Lebensgefährtin zu finden, trägt der bald 40-jährige Landwirt schon seit längerer Zeit. Nun, wo alles Wirklichkeit wurde, gab es doch viele kribbelige Momente. Schliesslich ist es ungewohnt, dass ein Filmteam des Senders 3+ auf dem Bauernhof während mehrerer Tage filmt.

«Nein, Gefühle von Rolf Meier für die Hofdame, darüber darf noch nichts ausgeplaudert werden.»

So lauten die Spielregeln, welche der Sender 3+ festgelegt hat. Auch der Name der Hofdame, das ist jene favorisierte Frau, die während der Drehzeit im schönen Landwirtschaftshaus ein speziell eingerichtetes Zimmer bewohnen durfte, muss geheim bleiben. Das Bauer-ledig-sucht-Glück wird in Schach gehalten, bis alles im TV offiziell ausgestrahlt wird.

Auch die Gefühlswelt bleibt geheim

Der Alltag auf dem Landwirtschaftsbetrieb muss weiterlaufen, trotz TV-Aufnahmen. Barfuss und mit strammen Waden läuft Meier über den Hofplatz: «Irgendwo dort hinten ist das Filmteam», sagt er und zeigt auf eine Wiese. Alles ist parat. Meier wird mit kecken Fragen gelöchert. Er wirkt wie beflügelt, seine dunklen Augen strahlen, aber er rückt verbal nicht heraus mit seinen Gefühlen.

Das Filmteam bei der Arbeit. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Aufnahmen werden gestoppt, weil ein Töff vorbeifährt. «Wir müssen warten wegen des Tons», sagt der Kameramann. Er will wissen, wie es so war mit dem Pferdegespann und dem antiken Schwadrechen, einem Heuwender wie vor 100 Jahren, und der Hofdame.

Die Antwort bleibt unverstanden, weil die Kirchenglocken läuten. Als wieder Stille herrscht, geht es von vorne los. Dann wieder Abbruch wegen eines Flugzeugs am Himmel.

Landwirt Meier wird von den TV-Leuten als «Mädchentraumerfüller» bezeichnet. Kribbeln lösen die weiteren Fragen aus. Streng geheim natürlich. Meier fällt durch viel natürlichen Charme auf.

Und wie es halt so ist, wenn man auf Partnersuche geht, sind die Vorstellungen von erfreulich unspezifischer emotionaler Unbestimmtheit. «Sie hat Interesse an mir, deshalb habe ich sie ausgewählt. Ob wir uns näher kommen, bleibt offen», erklärt er die Wahl der Hofdame, die Pferde liebt. Er gesteht:

«Ich habe einen Kuss bekommen.»

Die Eltern haben Gefallen an der potenziellen Schwiegertochter gefunden

Die Eltern von Rolf Meier: Käthi und Hansueli Meier. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Seine Eltern Käthi und Hansueli Meier kommen verschwitzt daher in Gummistiefeln. Die Arbeit auf dem Hof und Stall muss schliesslich getan werden. «Ja, es ist schon anstrengend so vor der Kamera», erklären sie lachend und beeilen sich mit der Arbeit im Stall, damit sie fürs TV-Interview in der Stube parat sind. 26 Kühe, vier Kälber und 28 Sauen zählt Hansueli Meier auf. Und dann das, was definitiv nicht im Drehbuch stand: Bei einer Milchkuh wurde eine Labmagenverlagerung rechts diagnostiziert. Die Tierärztin operierte. Meiers Eltern loben:

«Unsere Hofdame hat spontan assistiert. Grossartig, wie sie angepackt hat, sehr gut.»

Hansueli Meier zeigt sich jetzt schon sehr zufrieden, wenn es um die Persönlichkeit der eventuell späteren Schwiegertochter geht. Er erzählt begeistert: «Ja, sie schafft halt in der Pflege.»

Das Bauernhaus mit Blumenkästen vor den Fenstern ist neu verputzt in blassem Gelb und stattlich gross. Landwirt Rolf Meier wohnt in der oberen Etage, seine Eltern Parterre. In einer romantischen Ecken des Hofgeländes ist ein neues Sprudelbad aufgestellt. «Wir helfen aus», sagen die Nachbarn Jasmin und Remo Rüegger und Jeanine Böni. Sie feuern mit Holz ein. Dieser Aufwand ist ein weiteres Zeichen dafür, dass kleine Momente der Glückseligkeit, die uns der Alltag beschert, Zugang zum Seelenleben anderer bringen können.

Hinweis: Die 17. Staffel «Bauer ledig» wird ab diesem Sommer auf 3+ ausgestrahlt. Das Datum wird noch bekanntgegeben. Interessierte Hofdamen dürfen sich gerne beim Sender melden.