Handelsregister: Thurgau hat so viele Firmen wie noch nie

Handelsregister Gründungen und Risiken steigen: Thurgau hat so viele Firmen wie noch nie Das Thurgauer Handelsregister verzeichnet dreimal mehr Eintragungen von Einzelfirmen. Der Grund ist unklar. Die Coronapandemie dürfte aber auch einen gewissen Einfluss haben. Für das Handelsregister bedeutet das eine enorme Zusatzbelastung. «Wir brauchen mehr Personal», sagt Amtsleiter Jürg Weber. Hans Suter 20.10.2021, 17.42 Uhr

Haben stressige Monate hinter und vor sich: Jürg Weber, Leiter Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen des Kantons Thurgau (links), und Philipp Molls, Handelsregisterführer. Bild: Hans Suter

Die Gründung einer Einzelfirma ist denkbar einfach: Beim Schalter des Handelsregisteramtes in Frauenfeld vorbeigehen, das entsprechende Formular ausfüllen, sich ausweisen, unterschreiben und schon ist man Besitzer einer eigenen Firma. Die Kosten belaufen sich auf gerade mal 150 bis 200 Franken.

Das ist nichts im Vergleich zu den Konsequenzen. Was viele Gründer unterschätzen: Als Inhaber einer Einzelfirma haften sie mit dem Privatvermögen. Dieses Risiko scheint aber nicht davon abzuhalten, dieses Wagnis einzugehen: Die Einzelfirma ist im Kanton Thurgau zurzeit die gefragteste Rechtsform bei den Neugründungen.

Eintragungen liegen bereits 19 Prozent höher als 2019

Seit 2019 verzeichnet das Thurgauer Handelsregister eine erhebliche Zunahme an Einträgen. Diesen Trend vermochte auch die Coronapandemie nicht zu brechen. Im Gegenteil: Seit Ausbruch des Virus schoss die Zahl der Handelsregistereinträge wie Neueintragungen von Firmen als auch Mutationen und Umstrukturierungen nochmals überdurchschnittlich in die Höhe. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass Ende dieses Jahres sogar ein neuer Höchststand erreicht wird.

«Gegenüber 2019 beträgt die Zunahme der Eintragungen im Handelsregister bereits 19 Prozent. Da muss etwas passiert sein», sagt Jürg Weber. «Wodurch das ausgelöst worden ist, wissen wir nicht», räumt der Leiter des Amtes für Handelsregister und Zivilstandswesen des Kantons Thurgau ein. Normalerweise liegt die durchschnittliche Zunahme der Eintragungen bei 3 bis 5 Prozent pro Jahr.

Einzelfirma ist zurzeit die aufstrebende Rechtsform

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das Ausmass: 2016 gab es 5810 Eintragungen im Thurgauer Handelsregister. Ende 2019 lag diese Zahl bereits bei 6705 und erreicht gemäss einer aktuellen Hochrechnung Ende 2021 etwa 7300 Handelsregistereinträge. Per Ende September 2021 zählte der Kanton Thurgau 6859 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), 6467 Aktiengesellschaften (AG) und 5532 Einzelunternehmen. Diese drei beliebtesten Rechtsformen entsprechen mehr als 90 Prozent aller Einträge im Thurgauer Handelsregister.

Am meisten zugenommen hat dabei die Popularität der Einzelunternehmen, bei denen von 2019 bis September 2021 ein dreimal höherer Anstieg verzeichnet wurde als in den Jahren 2017 bis 2019. Die Zahl der Einzelfirmen ist damit in diesen Zeiträumen fast doppelt so schnell gewachsen wie jene der AG oder auch der GmbH. Am beliebtesten ist aber immer noch die GmbH vor der AG. Handelsregisterführer Philipp Molls prophezeit:

«Wenn der Trend so weitergeht, werden die Einzelunternehmen in zwei bis drei Jahren die Zahl der Aktiengesellschaften übertreffen.»

Unterschätzte Risiken und Zunahme der Verfahren

Diese Entwicklung betrachtet Molls mit gemischten Gefühlen:

«Die Eintragung einer Einzelfirma ist eine einschneidende Rechtsveränderung: Der Inhaber haftet mit dem ganzen Privatvermögen.»

Und das unbeschränkt. Ausserdem unterliege er der Betreibung auf Konkurs. Über die Gründe für diese Entwicklung lässt sich nur mutmassen. Moll kann sich gut vorstellen, dass sich als Folge der Coronapandemie viele Erwerbstätige ein zweites Standbein aufbauen wollten – einen kleinen Coiffeursalon, eine Ein-Mann-Gartenbaufirma, einen Onlineshop.

Die Kehrseite: Seit Anfang 2020 bis Ende September 2021 hat sich die Zahl der hängigen Verfahren mehr als verdoppelt und liegt nun bei 179. Dabei handelt es sich um Eintragungen von Amtes wegen, weil die betroffene Rechtseinheit dies nicht selber tut. Die Folge ist eine enorme personelle Belastung im Amt. «Wir benötigen mehr Personal», sagt Jürg Weber.