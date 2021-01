Grundbuch «Es handelt sich um einen strategischen Kauf»: Der Kanton Thurgau kauft einen Bauplatz für neues Verwaltungsgebäude Die Erweiterung des Einkaufszentrums Thurgipark in Frauenfeld scheiterte unter anderem am Widerstand des VCS. Jetzt hat sich der Kanton das Grundstück für rund 3,5 Millionen Franken gesichert. Thomas Wunderlin 22.01.2021, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob der Kanton seinen Neuerwerb bebauen wird, ist ebenso ungewiss wie die S-Bahn-Haltestelle nebenan. Bild: Andrea Stalder

Ende 2024 wird voraussichtlich der Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes fertig. Das Hochbauamt denkt aber bereits weiter. «Auch nach dem Bezug des Neubaus befindet sich die Kantonsverwaltung in vielen Mietliegenschaften», sagt Kantonsbaumeister Erol Doguoglu. Der Bau eines weiteren Verwaltungsgebäudes sei nicht ausgeschlossen. Ein möglicher Standort steht schon fest.

Im Gebiet Suuläcker an der Sägereistrasse in Frauenfeld-Ost hat der Kanton per 30. November eine 4670 Quadratmeter grosse Parzelle erworben, wie dem Amtsblatt zu entnehmen ist. «Es handelt sich um einen strategischen Kauf», sagt Doguoglu. Eine konkrete Nutzung sei derzeit nicht vorgesehen. Der Kanton habe die Gelegenheit genutzt:

«Sonst ist es meistens zu spät, wenn man es braucht.»

Das werde frühestens in einem Jahrzehnt der Fall sein. Für kantonale Ämter wäre die Lage optimal, denn das Grundstück liegt direkt neben der geplanten S-Bahn-Station Langdorf. Die Stadt Frauenfeld hat allerdings die Planung vor zwei Jahren sistiert.

Denn die SBB erwägen, S-Bahnen nicht mehr durch Frauenfeld hindurchfahren zu lassen. Sie sollen von Weinfelden und von Winterthur her nach Frauenfeld fahren. Aber von beiden Seiten her wäre Frauenfeld die Endstation. Der Nutzen einer S-Bahn-Station Langdorf wäre fraglich, da man Richtung Zürich bereits nach einer Station umsteigen müsste.

Erol Doguoglu, Thurgauer Kantonsbaumeister. Bild: Mario Testa

Der Kanton hat den Grundstückskauf über das Landkreditkonto abgewickelt. An dieser Lage sind laut Doguoglu 800 Franken pro Quadratmeter marktüblich: «Der Kanton konnte das Grundstück zu einem Quadratmeterpreis erstehen, welcher unter diesem Wert liegt.» Das heisst: Bezahlt wurde etwas weniger als 3,736 Millionen Franken.

Ähnliche Käufe für Turnhalle und Realersatz

Gemäss Geschäftsbericht 2019 des Regierungsrats kaufte der Kanton ein Grundstück ähnlicher Grössenordnung für die Turnhalle des Bildungszentrums für Technik in Frauenfeld; der Preis betrug 3,31 Millionen Franken. Auch erwarb der Kanton im vergangenen Jahr in der Region Uesslingen-Buch/Hüttwilen für 3,6 Millionen Franken einen Gutshof, der als Realersatz dienen kann, etwa in Zusammenhang mit dem Bau der Strassen BTS/OLS oder anderen Grossprojekten.

Die Parzelle an der Sägereistrasse ist mit 4570 Quadratmeter grösser als jene des Ergänzungsbaus des Regierungsgebäudes. Entsprechend könnten hier auch mehr als die 300 Arbeitsplätze untergebracht werden, die im Ergänzungsbau vorgesehen sind. Doguoglu geht von 300 bis 400 Arbeitsplätzen aus, was aber von der Nutzung und vom konkreten Projekt abhänge.

Verkäuferin des Grundstücks an der Sägereistrasse ist die Vögele Immobilien AG. Sie wollte es ursprünglich für die Erweiterung des benachbarten Einkaufszentrums Thurgipark nutzen. Verhindert wurde das Projekt unter anderem vom VCS (Verkehrsclub Schweiz), der mit Mehrverkehr und ungenügender Anbindung an den öffentlichen Verkehr argumentierte. Auch fehle der haushälterische Umgang mit dem Boden. Sollte der Kanton hier bauen, würde er wohl diese Kritik berücksichtigen.

BLDZ braucht eventuell neuen Standort



In einer benachbarten Halle ist die kantonale Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachen-Zentrale (BLDZ) eingemietet. Das Grundstück hat ebenfalls den Besitzer gewechselt, weshalb offen ist, ob die BLDZ einen neuen Standort suchen muss. Laut Kantonsbaumeister Doguoglu ist es unwahrscheinlich, dass dafür auf dem neu erworbenen Grundstück ein Neubau erstellt wird.

Der Kanton war auch am Kauf des BLDZ-Grundstücks interessiert. «Leider hat es nicht geklappt», sagt Doguoglu. Der Entscheidungsweg hätte zu lang gedauert, da es eine Botschaft an den Grossen Rat gebraucht hätte. Das Landkreditkonto konnte nicht dafür genutzt werden, da es gemäss Doguoglu für den Kauf unbebauter Grundstücke ohne direkte Nutzung reserviert ist.