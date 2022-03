Frauenfeld bekommt in der Walzmühle eine Kanalbadi

Grünraumaufwertung Eröffnung vor den Sommerferien: Frauenfeld soll hinter der Walzmühle ein 330 Meter langes Kanalbad bekommen Ideen gab es schon länger, nun wird es konkret: Die Stadt nimmt am Walzmühlekanal bauliche Anpassungen vor, damit er sicher beschwimmbar wird. Die Bauauflage soll in naher Zukunft erfolgen. Eröffnung soll vor den Sommerferien sein. Das lässt sich die Stadt insgesamt 240'000 Franken kosten. Mathias Frei 18.03.2022, 15.35 Uhr

Visualisierung: So könnte der Walzmühlekanal als Badeort aussehen. Bild: PD/Planikum AG

«Die Stadt Frauenfeld ist bald um eine Attraktion reicher.» So heisst es in einer Medienmitteilung des städtischen Departements für Bau und Verkehr. Dass im Rahmen der Testplanung Lebensraum Murg im Murgwasser ein Badeort entstehen könnte, darüber haben Stadtrat Andreas Elliker und Stadtbaumeister Christof Helbling schon vor anderthalb Jahren in diesem Medium sinniert. Nun wird es konkret: Vor den Sommerferien soll der Walzmühlekanal zum Badeort werden, wie Stadtbaumeister Helbling erklärt.