Grünes Licht für die umstrittene Mobilfunkantenne in Diessenhofen

Auf dem Dach des Lagerhauses an der Ziegeleistrasse 2 soll die Mobilfunkantenne installiert werden. (Bild: Andrea Stalder)

Widerstand gegen Mobilfunkanlage in Diessenhofen - Eigentümer verstorben

Auf einem Lagerhaus an der Ziegeleistrasse in Diessenhofen will die Swisscom eine Mobilfunkantenne bauen. Trotz Widerstand hat die Stadt das Gesuch bewilligt. Wie es weitergeht ist offen, denn die Liegenschaft befindet sich in einer Konkursmasse, denn der Eigentümer ist verstorben und hat keine Nachkommen. Trotzdem hält die Swisscom am Vertrag für die Handyantenne fest.