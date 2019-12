Glosse Mosttröpfli: Grünes Dilemma Zu einer Terminkollision wegen den Bundesratswahlen kommt es heuer nicht. Das Ungemach ist in diesem Jahr aber weitaus grösser. Und trifft ausgerechnet die siegreichen Grünen. Sebastian Keller 10.12.2019, 05.30 Uhr

Die Bernerin Regula Rytz (GP) kandidiert für den Bundesrat.

Sebastian Keller, Redaktor Thurgauer Zeitung

Vor einem Jahr war es denkbar ungünstig. Da wählte die Vereinigte Bundesversammlung Karin Keller-Sutter und Viola Amherd in den Bundesrat. Zur gleichen Zeit im Thurgau: Der Grosse Rat in Weinfelden muss das Budget beraten. Just während des Politereignisses des Jahres, bei dem das Land mitfiebert wie bei einer Fussball-WM. Cassis statt Messi, Sommaruga statt Ronaldo.