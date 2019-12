Grüner Frauenfelder Gemeinderat fordert mehr Übersicht zur grossen Mengen an Konzeptpapieren in der Stadtverwaltung Roman Fischer (Grüne Partei) hat recherchiert und diverse Strategien und Konzepte gefunden, die zwar angekündigt worden, aber offiziell nie zu einem Abschluss kamen. Das macht in stutzig. Mathias Frei 09.12.2019, 16.30 Uhr

November 2015: Pressekonferenz zum neuen Mobilitätskonzept der Stadt Frauenfeld mit Stadtpräsident Anders Stokholm, dem damaligen Stadtrat Urs Müller, Stadtingenieur Thomas Müller und Stadtentwickler Heinz Egli. (Bild: Reto Martin)

Roman Fischer, Gemeinderat Grüne Partei. (Bild: PD)

Und die Goldmedaille für den längsten Vorstoss-Titel 2019 geht an Gemeinderat Roman Fischer von den Grünen. Er hat kürzlich eine Einfache Anfrage zuhanden des Stadtrats eingereicht. Sie trägt den Titel: «Übersicht offene/unveröffentlichte Konzepte, Studien, Reglemente, Planungen, Abklärungen sowie Stand der Massnahmen aus den Agglomerationsprogrammen 1 und 2 sowie aus dem Mobilitätskonzept 2030». Im Rahmen der Präsentation der neuen Legislaturschwerpunkte des Stadtrats diesen Oktober seien verschiedene neue Strategien und Konzeptpapiere in Aussicht gestellt worden. Und in der Vergangenheit seien über zwei Dutzend Konzepte, Studien und ähnliches angekündigt worden, «die nach meiner Kenntnis und Recherchen bis heute nicht abgeschlossen respektive nicht veröffentlicht sind».