Grüne Punkte für eine bessere Welt: Die Idee dafür kommt aus einem Dorf zwischen Thur- und Seebachtal

Grundsätzlich soll mit Hilfe der «Green World Points» umweltfreundliches Verhalten belohnt werden. So würden Mitgliedern des «Green World Points Club» Punkte für ihr Auto gutgeschrieben. Wie viele Punkte einem Besitzer gutgeschrieben werden, soll vom Antrieb seines Autos abhängen. Es gilt: Je umweltfreundlicher der Antrieb, desto mehr Punkte werden gutgeschrieben. Am meisten Punkte gibt’s für Elektroautos, an zweiter Stelle folgen Hybridautos, und am wenigsten Punkte erhalten Benziner oder Diesel.

«Danach wird dem Besitzer des Autos monatlich eine bestimmte Anzahl Punkte auf sein Konto überwiesen», sagt der Erfinder Rolf Roth. Wie viele das sind, hängt ebenfalls vom Antrieb des Fahrzeugs ab. Für den Besitzer bedeutet das in der Theorie, dass er mit seinem Auto Geld verdient. Denn später sollen die «Green World Points» wieder als Zahlungsmittel eingesetzt werden können. Wird das Auto weiterverkauft, sollen die noch verbleibenden Punkte dem neuen Besitzer zugutekommen. «Die Punkte bestehen, solange die Chassisnummer existiert», sagt Roth. (rha)