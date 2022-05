Preis für Botanischen Garten Frauenfeld

Grün Weil hier Biodiversität lebt: Drei Schmetterlinge und ein Preis für den Botanischen Garten Frauenfeld Der Branchenverband hat 2019 den Botanischen Garten naturnah umgestaltet. Dieses Engagement trägt nun Früchte. Am Donnerstag fand ein kleiner Festakt statt. Die Parkanlage im Herzen der Stadt Frauenfeld bekommt einen Preis der internationalen Bodenseegärten und gilt neu als zertifizierter Naturgarten. Mathias Frei 13.05.2022, 04.30 Uhr

Herren mit Magistratin im Botanischen Garten: Stadtrat Fabrizio Hugentobler, Viktor Geschwend (Präsident Jardin Suisse TG), Regierungsrätin Carmen Haag und Naturgarten-Fachmann Markus Allemann . Bild: Mathias Frei

In einer Stadt sei so ein Blick aus dem Büro nicht selbstverständlich, sagt Regierungsrätin Carmen Haag. Der Botanische Garten hinter dem Obergericht habe sie in den vergangenen acht Jahren begleitet. Und die Parkanlage, die dem Kanton gehört, ist nicht nur Zierde für die regierungsrätlichen Augen, sondern in Sachen Biodiversität äusserst wertvoll. Dafür verantwortlich zeichnet der Branchenverband der Gärtnermeister Jardin Suisse Thurgau, der mit verschiedenen Gartenbauunternehmen und auch der Frauenfelder Stadtgärtnerei 2019 den Botanischen Garten naturnah umgestaltet hat.

Kleine grüne Lunge mitten in der Stadt: der Botanische Garten. Bild: Mathias Frei

Das Vorzeige-Biodiversitätsprojekt von Jardin Suisse Thurgau ist am Donnerstagmittag vom internationalen Gartennetzwerk der Bodenseegärten ausgezeichnet worden in der Kategorie «Umweltbewusstes Gärtnern und herausragende Initiative rund ums Thema Garten». Und der Botanische Garten hat im gleichen Zug von Pro Natura die höchste Naturgarten-Zertifizierung erhalten, nämlich drei Schmetterlinge. Das rief nach einem kleinen Festakt, an dem nebst allen Beteiligten eben auch Regierungsrätin Haag sowie als Vertreter der Stadt Stadtrat Fabrizio Hugentobler zugegen waren.

Ohne Pestizide, Kunstdünger und Torf

Markus Allemann, Naturgarten-Fachmann bei Jardin Suisse Thurgau, freut sich über die Pro-Natura-Zertifizierung. Bild: Mathias Frei

Für Viktor Gschwend, Präsident Jardin Suisse Thurgau, sind der Preis und die Zertifizierung Lohn für die geleistete Arbeit. Er sagt:

«Biodiversität sichert uns aller Leben und Überleben.»

Der Botanische Garten solle zukünftig auch ein Vorbild für private Gärten sein. Während sich Regierungsrätin Haag freut, dass der Botanische Garten richtiggehend aufblühe und ein Ort der Artenvielfalt geworden sei, erklärt Markus Allemann, Naturgarten-Fachmann in den Reihen von Jardin Suisse Thurgau, was ein Naturgarten bedeutet: Kein Einsatz von Pestiziden, Kunstdünger und Torf. Er staune, sagt Allemann, was im Botanischen Garten in Sachen Artenvielfalt passiere.