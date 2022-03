Leicht redimensionierte Turnhalle: Sirnach wagt zweiten Anlauf

Grossprojekt Im zweiten Anlauf zur mehrheitsfähigen Lösung: Die Bevölkerung soll sich an der Planung der neuen, kompakteren Turnhalle beteiligen Die Dreifachturnhalle Birkenweg scheiterte im ersten Anlauf im September 2021 kläglich an der Urne. Die Projektgegner führten einen entschlossenen Kampf gegen den «Prestigebau». Dieselben Kritiker arbeiten jetzt Hand in Hand mit den Befürwortern des vormaligen Projekts. Auch das Stimmvolk soll vermehrt zurate gezogen werden. Miguel Lo Bartolo 28.03.2022, 04.40 Uhr

Die neue Turnhalle Birkenweg soll nach wie vor auf der Grünau stehen. Bild: Olaf Kühne

Die Stimmbevölkerung stärker miteinbeziehen: Das will der Sirnacher Gemeinderat im zweiten Anlauf des Grossprojekts Turnhalle Birkenweg erreichen. Nachdem das Projekt Diaphane Ende September 2021 an der Urne in aller Deutlichkeit abgelehnt wurde, war klar, dass es einen neuen Ansatz braucht. Der Sirnacher Gemeinderat hat zu diesem Zweck im Januar eine Planungskommission bestellt. Besonders an diesem 13-köpfigen Gremium: Die einstigen Turnhallengegner und -befürworter sollen zusammen eine mehrheitsfähige Lösung erarbeiten.

Am 8. März traf sich diese Planungskommission zum ersten Mal. Insbesondere wurde über die Grösse und den Standort der neuen Halle, das Heizsystem und die Parkierung diskutiert. Allerdings waren die Ergebnisse dieser Aussprache nicht so brisant, wie die Tatsache, dass bereits nach der ersten Zusammenkunft eine Neuorganisation der Kommission im Raum stand.

Neustart unter Misstönen

Markus Mettler und Peter Lenz, die Flugblattschreiber und Projektgegner des vormaligen Turnhallenprojekts, hatten sich kritisch zur Aufstellung der Planungskommission geäussert. Sie sei zu dicht besetzt, sagten sie, weshalb sie nicht mehr mitwirken wollten. FDP-Vertreter Thomas Rütsche und Sportlehrer Gregor Metzger teilten ihre Meinung. Es half der Stimmung denn auch nicht, dass sich SVP-Vorstand Peter Thoma noch vor der ersten Sitzung aus der Kommission verabschiedet hatte (diese Zeitung berichtete).

Aus dem 13-köpfigen Gremium wurde schliesslich ein fünfköpfiges. Noch mit dabei sind Kurt Bauman, Beat Senti, Markus Mettler, Peter Lenz und der Kommissionsvorsitzende Gabriel Walzthöny.

Dreifachturnhalle redimensioniert

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

In dieser Konstellation arbeitet die Planungskommission nun darauf hin, dem Gemeinderat möglichst zeitnah ein Turnhallenkonzept vorzulegen. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, dem Komitee auf die Finger oder über die Schulter zu schauen. Interessierte Sirnacherinnen und Sirnacher haben die Möglichkeit, sich als Mitglieder der sogenannten Resonanzgruppe in die Planungsphase einzubringen. Die Ersten, zirka 25 Personen, nahmen diese Gelegenheit am 19. März wahr. Darüber hinaus laufen derzeit Gespräche mit den sporttreibenden Vereinen. Im Abstimmungskampf 2021 hatten sich diese noch vornehm zurückgehalten.

Kurt Baumann sagt:

«Der Austausch ist sehr wertvoll. So können wir Schritt für Schritt zum gewünschten Ergebnis gelangen.»

Tatsächlich gebe es denn auch erste nennenswerte Neuerungen zu vermelden. Zwar soll die Turnhalle immer noch auf der Grünau stehen, allerdings an leicht versetzter Position.

Visualisierung der neuen Turnhalle Birkenweg. Bild: PD

Ausserdem strebt die Planungskommission nicht mehr eine Dreifachturnhalle «nach Baspo-Norm» an, sondern eine sogenannte Turnhalle 2B. «Sie wird leicht grösser als eine Zweifachhalle und es besteht weiterhin die Möglichkeit einer Dreiteilung», sagt Baumann. Das Projekt wurde also leicht redimensioniert.