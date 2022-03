Grossprojekt Arbeitsplätze und ein Autobahnanschluss: Wil West soll Zersiedelung in den Gemeinden stoppen In Thurgauer Regionen ausserhalb des Hinterthurgaus ist das Projekt Wil West nach wie vor wenig bekannt. Auf 33 Hektaren sollen bis zu 3000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Christof Lampart 18.03.2022, 11.40 Uhr

Das Areal Wil West liegt weitgehend im Kanton Thurgau, gehört aber teilweise dem Kanton St.Gallen. Bild: PD

Dass Wil West vielen Thurgauern wenig sagt, überrascht. Denn der Thurgau ist beim interkantonalen Wirtschafts- und Verkehrsprojekt für die Infrastrukturprojekte verantwortlich. Aus dem Grund wird das Thurgauer Kantonsparlament bald darüber beraten, ob die Dreibrunnenallee ins kantonale Strassennetz aufgenommen werden soll.

Dabei handelt es sich um eine 550 Meter lange Verkehrsader, die für Wil West geschaffen werden soll. Auch entscheidet das Parlament über die Ergänzung von zwei Kilometer langen Fuss- und Velowegen.

Auf 33 Hektaren arbeiten 3000 Leute

Am Infoanlass, zu dem am Mittwoch der Verkehrs-Club der Schweiz Sektion Thurgau ins Frauenfelder Brauhaus Sternen eingeladen hatte, legte Raffaele Landi, Leiter Planung und Verkehr des kantonalen Tiefbauamts, dar, was das 200-Millionen-Franken-Projekt für die Region Wil bedeutet.

Auf 33 Hektaren sollen bis zu 3000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Zugleich wolle man die Chance beim Schopf packen, um eine «positive Entwicklung als Arbeits- und Wohnregion» einzuleiten.

Bund zahlt, Gemeinden profitieren

Verbunden mit einem neuen Autobahnanschluss in Kreiselform und diversen Strassen, Fuss- und Velowegen kann laut Landi das Verkehrsaufkommen gelenkt werden, womit der Verkehr in der Wiler Innenstadt als auch der Schleichverkehr in den angrenzenden Thurgauer Gemeinden reduziert werde. Mit der Konzentration der Wirtschaftstätigkeit auf dem Areal Wil West könne eine «weitere Zersiedelung in den Gemeinden verhindert werden», da dort keine weiteren Industrie- und Gewerbezonen mehr entstehen sollen.

Trotz des Verzichts auf die Ansiedlung von Firmen im eigenen Ort, würden die umliegenden Gemeinden profitieren. «Die bis zu 3000 neuen Arbeitsplätze werden Menschen in die Region locken, die hier wohnen und auch Steuern zahlen werden», zeigte sich Landi überzeugt.

Auch anderweit rechne sich das Projekt. Denn da Wil West Bestandteil des Agglomerationsprogramm Wil ist, könne bei der Finanzierung mit einer Bundesbeteiligung von rund 35 Prozent gerechnet werden, womit kostengünstig eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und ein umweltverträgliches Verkehrssystem gefördert werde. Die Realisierung der Infrastrukturmassnahmen soll in den Jahren 2024 bis 2035 erfolgen.

Die einzelnen Massnahmen des Gesamtvorhabens Wil West sind voneinander abhängig und können nicht alle gleichzeitig realisiert werden. Ab 2024 steht die Neugestaltung der Zürcherstrasse und die Verlegung der Axpo-Hochspannungsleitung an. Dann wird die Frauenfeld-Wil-Bahn verlegt und die Dreibrunnenallee realisiert.

Ab 2027 soll der Anschluss an die Autobahn entstehen

Nach der Bahnverlegung kann, ab 2027, der Autobahnanschluss erstellt und zugleich die Netzergänzung Nord realisiert werden. Nach Abschluss der Hauptbauarbeiten kommen die projektbedingten flankierenden Massnahmen – die Neugestaltung der Zürcher- und der Bronschhoferstrasse in Wil. Je nach Realisierungsphase erfolgen dann die Arealvermarktung sowie die erste Bebauungsphase des Areals.