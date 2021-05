Grossprojekt 45 Millionen für neues Historisches Museum in Arbon: Der Kanton will den grossen Wurf In der Saurer Webmaschinenhalle in Arbon plant der Kanton ein Thurgauer Museum mit internationaler Ausstrahlungskraft. Es soll jährlich rund 100'000 Besucher anziehen. Voraussichtlich im Jahr 2024 entscheidet das Thurgauer Stimmvolk darüber. Silvan Meile 03.05.2021, 12.06 Uhr

Kreativ-Direktor Xavier Bellprat erläutert Pläne für das Historische Museum Thurgau.

Kevin Roth

Der Kanton will seine neuere Geschichte ab dem Zeitpunkt der Kantonsgründung so spannend aufbereiten, dass sie auch Publikum jenseits der Kantons- und Landesgrenzen anzieht. In der denkmalgeschützten Industriebrache des Saurer Werks II in Arbon wollen die Verantwortlichen mit der ganz grossen Kelle anrühren. Interaktiv und mit modernsten multimedialen Mitteln soll das neue Historische Museum Thurgau ein Bildungs- und Erfahrungsort für die Bevölkerung werden.



Mit im Boot der Projektplanung ist der Winterthurer Xavier Bellprat. Sein Atelier ist weltweit tätig in Konzeption, Design und Realisation von Auftritten renommierter Kunden. Aus dem Historischen Museum Thurgau, das bisher im Schloss Frauenfeld Exponate zeigt, will er eine Erlebniswelt schaffen, ähnlich wie im Technorama oder dem Verkehrshaus. Dabei sollen Themen wie etwa die gesellschaftliche oder technische Entwicklungen an Beispielen aus dem Thurgau auf eine allgemeingültige Ebene transportiert und so für ein breites Publikum erlebbar gemacht werden. Wie gross das Projekt werden soll, zeigt das von Bellprat angedachte Einzugsgebiet:

Bis zu 90 Minuten Anfahrtsweg sollen die künftigen Besucher auf sich nehmen. Das erschliesse mit Zürich, dem süddeutschen Raum und Teilen Österreichs ein Lebensraum, in dem neun Millionen Menschen wohnen. Der Kreativ-Direktor Bellprat rechnet mit jährlich rund 100'000 Museumsbesuchern in Arbon. Die Thurgauer selber würden sieben bis zehn Mal in ihrem Leben während jeweils 2,5 bis 3 Stunden die laufend wechselnden Ausstellungen aufsuchen. Rund 25 Personen soll das Museum beschäftigen und einen Umsatz von jährlich vier Millionen Franken generieren.



Regierungsrätin Knill erwähnt einen Kostenrahmen von 40 bis 45 Millionen Franken.

Noch befindet sich das Projekt in der Vorbereitung. Die Kaufverhandlung für die die Saurer-Webmaschinenhalle, die sich im Besitz der Totalunternehmerin HRS Real Estate AG befindet, sind praktisch abgeschlossen. Für eine Million Franken kauft der Kanton die mehr als 7000 Quadratmeter grosse Halle beim Bahnhof Arbon. Die Gesamtkosten für das Museumsprojekt könnten derzeit noch nicht genau festgelegt werden, sagt Regierungsrätin Monika Knill. Man denke aber in einem Rahmen von 40 bis 45 Millionen Franken. Ungewiss bleibt, wie stark das Museum die Staatskasse jährlich belasten wird.



Regierungsrätin Monika Knill und Martha Monstein, Leiterin des kantonalen Kulturamtes, an der Medienkonferenz am Montag.

Bild: Kevin Roth

Für das kommende Jahr ist ein Architekturwettbewerb geplant. 2024 soll dann eine Botschaft in den Grossen Rat kommen. Danach wird das Thurgauer Stimmvolk an der Urne über das Projekt entscheiden.

An einer Medienorientierung gab der Kanton am Montag ausserdem bekannt, dass innerhalb der denkmalgeschützten Bausubstanzen des bestehenden Historischen Museums im Schloss Frauenfeld, das erhalten bleibt und sich ausschliesslich der älteren Thurgauer Geschichte vor der Kantonsgründung widmet, für 18 Millionen Franken Sanierungsarbeiten stattfinden werden. Das gilt auch für das Kunstmuseum in der Kartause Ittingen, wo 15 Millionen Franken eingeplant sind.