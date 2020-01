Grossmutter-Tanne in Salen-Reutenen sagt langsam Adieu

250 bis 300 Jahre alt ist die Grossmutter-Tanne in Salen-Reutenen. Sie hat ihre Geburtsstunde wahrscheinlich noch vor dem Thurgau, der 1803 ein selbstständiger Kanton wurde. Kurz darauf erschien 1809 das erste Mal die «Thurgauer Zeitung». 1847 brach der Sonderbundskrieg aus, der letzte Bürgerkrieg in der Schweiz. In den 1860er-Jahren hielt die Industrialisierung im Thurgau Einzug: Die ersten Fabriken wurden errichtet, wie dem Werk von Albert Schoop «Geschichte des Kantons Thurgau» zu entnehmen ist. 1914 bis 1918 wütete der Erste, 1939 bis 1945 der Zweite Weltkrieg. In dieser ganzen Zeit war die Grossmuttertanne im Wald von Salen-Reutenen stumme Beobachterin. (vst)