Frauenfelds Stadtpräsident Stokholm zur Causa Ralph Limoncelli

Grosses Interview «Wir hatten keine Angst, wir gingen rational vor»: Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm zur Causa Ralph Limoncelli und über eigene Fehler Das Bezirksgericht hat den ehemaligen Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli der Wahlfälschung schuldig gesprochen. Stadtpräsident Anders Stokholm blickt auf die Chronologie der Ereignisse zurück, spricht über Wahrheit oder Lügen und gibt seitens Stadt Fehler zu. In der Rolle als Arbeitgeber aber habe der Stadtrat situationsgerecht und korrekt gehandelt. Mathias Frei 09.07.2021, 18.30 Uhr

Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm im Grossen Bürgersaal im Rathaus. Bild: Michel Canonica

Anders Stokholm, wann haben Sie zuletzt bewusst gelogen?

Anders Stokholm: Wenn man mich fragt, wann ich zuletzt nicht die ganze Wahrheit gesagt habe, dann antworte ich: Das kann hin und wieder passieren, aber nicht vorsätzlich. Es gibt ja die nicht ganz falsche Theorie, dass jeder Mensch pro Tag achtmal lügt, davon vielleicht siebenmal unbewusst.

Sie waren früher Pfarrer. Dürfen Sie heute als Politiker eher nicht die ganze Wahrheit sagen denn als Pfarrer?

Ein Politiker sollte möglichst den Tatsachen entsprechend reden. Wir sind ja mittlerweile in Richtung Öffentlichkeitsprinzip unterwegs. Hier ist der Anspruch an Transparenz sehr hoch. Und diesen habe ich nie in Frage gestellt. Aber es gibt situationsgerechte Kommunikation. Und es gibt Zielkonflikte.

An Politikern wird möglicherweise auch ein strengerer Massstab gelegt betreffend Transparenz.

Allgemein an öffentliche Personen, denen man mit einem Vertrauensvorschuss begegnen muss. So gesehen kann ich den strengeren Massstab nachvollziehen.

Manchmal kann man auch sagen: Wir wussten es damals nicht besser.

Der ehemalige Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli am 7. Juli vor Bekanntgabe des Urteils. Bild: Andrea Stalder

Dem Stadtrat wirft man ja vor, dass wir in der Medienmitteilung vom 4. August 2020 nicht wahrheitsgemäss kommuniziert haben, indem von der Kündigung Ralph Limocellis die Rede war. Das ist genau so ein Fall. Ich ging zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass eine Aufhebungsvereinbarung einer Kündigung gleichkommt, weil uns das unser Rechtsvertreter sinngemäss so bestätigt hatte. Wir hatten niemals die Absicht, die Öffentlichkeit zu täuschen.

Kommen wir zu den aktuellen Ereignissen: Ist der Schuldspruch gegen Limoncelli richtig?

Zum Urteil äussere ich mich nicht, weil es noch nicht rechtskräftig ist. Es ist auch nicht meine Aufgabe, einen Kommentar dazu abzugeben. Hier sind wir wieder beim Rollenverständnis.

Erklären Sie dieses Rollenverständnis.

Das war beispielsweise wichtig, als die Staatskanzlei die Stadt anfragte, ob wir uns an einer Strafanzeige beteiligen würden. Das war am 31. März 2020. Gleichentags, es war ein Dienstag, besprachen wir uns im Stadtrat und entschieden uns dagegen. Aber wir sagten zu, dass wir die Strafuntersuchung vollumfänglich unterstützen würden. Dass der Generalstaatsanwalt gemäss TZ-Liveticker die Aussage gemacht hat, die Stadt habe kein Interesse, die Vorgänge an jenem Wahlsonntag von externer Seite untersuchen zu lassen, da muss ich sagen: Das stimmt so nicht. Da hat der Generalstaatsanwalt eine falsche Aussage gemacht – ich nehme an: ungewollt.

Welche Rolle hatte der Stadtrat konkret inne?

Jene des Arbeitgebers. Wir haben uns gefragt, ob es sinnvoll ist, die an dieser Wahl beteiligten rund hundert Personen unter Generalverdacht zu stellen. Denn zu jenem Zeitpunkt war man noch weit weg von Beschuldigten. Dass wir aber ein grosses Interesse hatten und haben, die Abläufe zu untersuchen und zu verbessern, zeigt ja auch unser unmittelbares Beiziehen von Politologe Silvano Moeckli und die in Frauenfeld bereits umgesetzten Massnahmen.

Wenn aber irgendwann der Schuldspruch rechtskräftig wird, ist es Fakt, dass die Stadt eine Mitschuld trägt, weil es überhaupt möglich war, eine Manipulation vorzunehmen.

Das haben wir nie bestritten. Schon am 17. März 2020, zwei Tage nach dem Wahlsonntag, haben wir kommuniziert, dass ein Fehler passiert ist. Und im Grossen Rat habe ich mich Anfang Juli 2020 öffentlich im Namen der Stadt entschuldigt. Wir haben Fehler gemacht, das wissen wir auch.

Sie haben als direkter Vorgesetzter Limoncellis viel auf ihn gehalten. Bis wann haben Sie an seine Unschuld geglaubt?

Das Urteil ist bestritten, also noch nicht rechtskräftig. Es gilt daher weiterhin die Unschuldsvermutung.

Gemäss Urteilsbegründung wollte Limoncelli einen durch unbekannt entstandenen Fehler wieder ungeschehen machen. Eine nachvollziehbare Handlung?

Vom Generalstaatsanwalt habe ich in der Prozessberichterstattung das Zitat gelesen: «Ein Ralph Limoncelli macht keine Fehler.» Im Verständnis ganz vieler Leute gilt für Führungskräfte eine Null-Fehler-Toleranz. Das ist ein sehr hoher Anspruch – insbesondere im Zusammenhang mit Wahlen. Das sagt auch Silvano Moeckli. Das System ist menschlich. Da gibt es einfach Fehler. Die Frage ist deshalb, wie wir mit Fehlern umgehen. Wenn es sich so zugetragen haben soll, wie der Generalstaatsanwalt schilderte, dann hätte Limoncelli den Fehler gemacht, dass er nicht zu seinem Fehler gestanden ist. Oft wird von konstruktiver Fehlerkultur gesprochen, aber gelebt wird sie selten. Denn wenn einer einen Fehler macht und ihn zugibt, wird zuerst mal auf ihn eingeschlagen.

Wie sah die Chronologie der Ereignisse aus? Bekannt ist, dass der Stadtrat am 14. Juli 2020 eine dringliche Sitzung einberufen hatte.

Ende Juni 2020 teilte uns der Stadtschreiber selber mit, dass er seit kurzem als Beschuldigter der Strafuntersuchung gelte. Wir mussten abwägen: Kommt es zu einer Anklage oder nicht? Kommt es zu einer, und Limoncelli ist noch Stadtschreiber, ist der Punkt erreicht, wo das Ansehen der Stadt Frauenfeld Schaden nehmen kann. Darum der Entscheid am 14. Juli für den harten Schnitt und die Schadensbegrenzung.

Der Stadtrat hatte Angst, eine Kündigung auszusprechen. Darum die Aufhebungsvereinbarung, also die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen.

Wir hatten keine Angst. Angst ist ein Gefühl. Wir gingen rational vor. Für eine Kündigung braucht es bei öffentlich-rechtlichen Anstellungen einen triftigen Grund, ein solcher lag im Juli 2020 nicht vor. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration hat uns dies ja auch bestätigt. Bei einer ungerechtfertigten Kündigung wäre es nicht weniger problematisch geworden für den Stadtrat. Wir haben eine städtische Personalverordnung, an die wir uns halten.

Als GPK-Präsident Peter Hausammann im Gemeinderat über die Causa Limoncelli informierte, zitierte er aus dem Protokoll der dringlichen Stadtratssitzung, Sie hätten damals noch «volles Vertrauen in den Stadtschreiber» gehabt. War der Entscheid zum harten Schnitt an jenem 14. Juni einstimmig?

Wir hatten in dieser Sache nur einstimmige Entscheide im Stadtrat.

Hausammann lobte das Vorgehen des Stadtrats als «nachvollziehbar, korrekt und gut». Das muss Balsam auf die Wunden sein?

Sofern wir im Stadtrat Wunden zu lecken haben. Spass beiseite. Ich denke, wir können für uns in Anspruch nehmen, unter Abwägen aller möglichen Eventualitäten zu jenem Zeitpunkt einen sachgerechten und vernünftigen Entscheid gefällt zu haben.

Grosse Kritik gab es aber an der Kommunikation und Information durch den Stadtrat. Was würden Sie heute anders machen?

Aufgrund des heutigen Wissensstands hätten wir sicher nicht von Kündigung gesprochen. Wahrscheinlich hätten wir kommuniziert: Ralph Limoncelli verlässt die Stadtverwaltung. Ansonsten, denke ich, haben wir situationsgerecht kommuniziert, also immer in der Rolle, die wir innehaben mussten. Und die Rolle des Arbeitgebers ist in diesem Fall nicht zu unterschätzen. Wir sehen unser Rollenverständnis auch als Signal an unsere Stadtangestellten. Wenn wir signalisieren würden: Wir lassen jemand wie einen heissen Härdöpfel fallen, sobald diese Person aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit in eine Rechtssache verwickelt wird, hätten wir wohl in Zukunft Mühe, gutes Führungspersonal zu finden.

An der Stillschweigevereinbarung mit Limoncelli hätte der Stadtrat auch nach heutigem Wissensstand festgehalten?

Dieses Vorgehen ist nicht ungewöhnlich. Aus der kantonalen Verwaltung wurden in jüngster Vergangenheit auch einige Beispiele von Stillschweigevereinbarungen bekannt, meist in Zusammenhang mit einer Aufhebungsvereinbarung. Und unser Stillschweigen war ja nicht auf ewig, sondern galt ja nur bis zum Zeitpunkt der Anklageerhebung.

Nach Anklageerhebung wurde die Öffentlichkeit aber nicht aktiv informiert.

Die Kommunikation wurde in der GPK Finanzen und Administration besprochen, und man einigte sich darauf, dass der GPK-Sprecher an der Rechnungssitzung informiert.

Der Stadtrat wollte der GPK Finanzen und Administration schon vor der Anklageerhebung mehr Informationen geben, aber nur höchst vertraulich. Doch die GPK lehnte dies ab. Gleichwohl kochte die Gerüchteküche. Es entstand medialer Druck.

Wenn man mit diesem Druck nicht umgehen kann, ist man in der Exekutive am falschen Ort. Die grosse Verantwortung, die man in der Exekutive hat, bedeutet auch eine öffentliche Wahrnehmung, vor der man sich nicht verstecken kann. Wir befanden uns in einem Zielkonflikt zwischen geforderter Transparenz und Schutz des Mitarbeiters. Wir haben als Arbeitgeber den Schutz des Mitarbeiters höher gewichtet. Dass die Medien eine andere Rolle einnehmen müssen und Transparenz fordern, das ist ihre Aufgabe. Dagegen wehren wir uns nicht.

Der GPK-Präsident lobte auch die Handhabe des Stadtrats betreffend der finanziellen Aspekte. Sowohl die Entschädigungszahlung in Höhe von 81'592 Franken als auch die Übernahme der Anwaltskosten bis maximal 30'000 Franken haben klare Rechtsgrundlagen. Sind die 30'000 Franken schon ausbezahlt worden?

Es sind Rechnungen eingegangen, die beglichen worden sind. Aber es gibt ja die Klausel, dass dieses Geld im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung wieder zurückgezahlt werden muss. Dasselbe gilt auch, falls es aufgrund eines Freispruchs eine Rückerstattung der Anwaltskosten durch den Staat gibt.

Hätten Sie persönlich moralisch Mühe, die Entschädigungszahlung anzunehmen, wenn Sie wüssten, dass Sie etwas strafrechtlich Relevantes gemacht haben?

Wenn ich um mein begangenes Unrecht wüsste, hätte ich Mühe damit, ja. Wenn Fehler durch Dritte passiert sind, wofür ich Verantwortung zu übernehmen hätte, würde ich die Entschädigung annehmen, weil ich lange Jahre meine Arbeit gut gemacht habe und weil ich mir nun einen neuen Job suchen müsste - und das mit einem «schalen Beigeschmack».

Im Gemeinderat gibt es Pläne, die Aufsichtsaufgaben der drei Geschäftsprüfungskommissionen «strukturierter anzugehen». Eine Subkommission sei bereits an der Arbeit. Eine Drohung an die Adresse des Stadtrats?

Da sind die drei GPK schon länger daran. Das ist im Nachgang der Causa Wärme Frauenfeld AG aufgekommen. Aber die Aufsichtspflicht des Gemeinderats spielt nun auch im Zusammenhang mit der Trennung von Ralph Limoncelli eine Rolle.