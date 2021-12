Kantonal-Musikverband Thurgau ehrt Rolf Altwegg

Blasmusik Grosser Tag für Rolf Altwegg: Seit 70 Jahren Musikant und Dirigent Neuwahlen in den Vorstand, Veteranenehrung, Rück- und Ausblicke und natürlich Musik prägten die 127. Delegiertenversammlung des Thurgauer Kantonal-Musikverbands. Trudi Krieg 10.12.2021, 16.30 Uhr

Veteran Rolf Altwegg mit seiner Ehefrau Erika.

Der Musikverein Romanshorn war Gastgeber an der Delegiertenversammlung vom Thurgauer Kantonal-Musikverband. Präsidentin Ruth Gubler konnte rund 150 Anwesende aus 50 Sektionen in der Bergliturnhalle Salmsach begrüssen. Die Jugendmusik Frauenfeld eröffnete unter der Leitung von Thomas Fischer mit «Stars On Fire» das musikalische Feuerwerk. Mit Filmmusik von James Bond leiteten sie zur Tafelmusik über.

Die Rechnung 2020/21 schliesst mit einem Plus von 8905 Franken ab. Das Budget 2021/22 weist ein Minus von 5560 Franken aus. Der Jahresbeitrag beträgt 23.05 Franken.

Urs Kramer, Guillermo Casillas, Alexander Kübler, Susanne Wickli, Gabriela Meili, Christian Mäder. Vorne die Präsidentin des Thurgauer Kantonal-Musikverbandes Ruth Gubler. Bild: Trudi Krieg

Zwei neue Vorstandsmitglieder

Christian Mäder, Gachnang, und Gabriela Meili, Müllheim, wurden neu in den Vorstand gewählt. Susanne Wickli, Schönenberg, Guillermo Casillas, Zürich, und Alexander Kübler, Niederwil bei Gachnang, wurden in die Musikkommission gewählt, Urs Kramer, Tägerwilen, in die Geschäftsprüfungskommission. OK-Präsident Patrick Spiri orientierte über das nächste Kantonale Musikfest, das vom 9. bis 11. Juni 2023 in Märstetten stattfindet, während Daniel Jenzer über den Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb orientierte. Linus Tschopp qualifizierte sich auf dem Eufonium für den nationalen Prix Musique in Lausanne, wo er den zweiten Platz erspielte.

Regierungsratspräsidentin Monika Knill überbrachte die Grüsse der Thurgauer Regierung und verlieh ihrer Freude Ausdruck, dass die 127. DV trotz Coronapandemie stattfinden könne. In dieser langen Zeit habe es schon manche Krise gegeben. Davon könnte wohl Rolf Altwegg ein Liedlein singen. Aber das Musikvirus habe schon immer alle Schwierigkeiten überlebt.

70 Jahre Musikant und Dirigent

Zu den Klängen der Musikgesellschaft Sulgen unter der Leitung von Julia Wyser wurden die kantonalen und Eidgenössischen Veteraninnen und Veteranen geehrt. Rolf Altwegg aus Tägerwilen ist seit 70 Jahren aktiver Musikant und Dirigent in der Thurgauer Blasmusikszene. Er erhielt bei der Veteranenehrung die höchste Auszeichnung als Eidgenössischer Ehrenveteran.