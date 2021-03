Grosser Rat Thurgau «Wieso gibt es Betriebe mit mehr Praktika als Lehrstellen?»: Motion gegen Missbräuche wird trotzdem abgelehnt Die Motion «Bekämpfung von Missbräuchen bei Praktika» wird vom Thurgauer Grossen Rat nach eingehender Diskussion mit 33 Ja zu 88 nicht erheblich erklärt. Dennoch sind sich alle Fraktionen in wenigstens zwei Punkten einig: Praktika sind wichtig, Missbräuche darf es aber nicht geben. Hans Suter 10.03.2021, 17.28 Uhr

Wer ein Praktikum absolviert, hat Anspruch auf fachliche Begleitung, damit keine falsche Arbeitsweise antrainiert werden. Längst nicht überall ist das gewährleistet.



Bild: Dominik Wunderli

Der Begriff des Praktikums ist rechtlich nicht definiert und wird für eine Vielzahl von Anstellungsverhältnissen verwendet. Ihnen gemeinsam ist hauptsächlich, dass sie befristet und tief entlöhnt sind. Diese Ansicht der Regierung teilen auch Jacob Auer (SP, Arbon) und Marina Bruggmann (SP, Salmsach). Nicht aber die Ansicht bezüglich Handlungs­bedarf. In ihren Augen sind dem Missbrauch und der Ausnützung heute Tür und Tor geöffnet. Das zeige sich in der Praxis immer wieder, wenn auch grosse Unterschieden zwischen den Branchen bestünden. Zehn Prozent aller Arbeitnehmenden unter 24 Jahre seien in einem Praktikum, verdeutlichte Auer.