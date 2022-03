Grosser Rat Thurgau Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine im Thurgauer Kantonsparlament «Wir können diese Sitzung nicht beginnen, ohne auf die Ereignisse in der Ukraine einzugehen», sagte Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann zur Eröffnung der Sitzung des Thurgauer Kantonsparlaments am Mittwochmorgen in der Rügerholzhalle. Hans Suter 02.03.2022, 17.30 Uhr

Die Geschehnisse in der Ukraine lösen auch im Thurgauer Grossen Rat Betroffenheit aus. Bild: Donato Caspari / chmedia

«Wir alle sind von diesem Krieg, der in unmittelbarer Nähe von uns stattfindet, betroffen, berührt.» Gerade auch junge Menschen seien zutiefst verunsichert. «Ich denke auch an die zahlreichen Menschen in unserem Land, die freundschaftlich oder verwandtschaftlich mit der Ukraine oder Russland verbunden und in grosser Sorge sind.»

Brigitte Kaufmann, Grossratspräsidentin. Bild: Kevin Roth

Wo auch immer man politisch stehe, irgendwo habe jedes in sich die Gewissheit verwurzelt, dass Demokratie etwas Starkes sei. «Wir wissen um die geballte Kraft, die demokratische Institutionen und Instrumente in sich haben und wie sich damit eine Gesellschaft selbst formen und weiterentwickeln kann», sagte Kaufmann. Viele Menschen auf der ganzen Welt seien unterwegs, ihre demokratischen Institutionen zu verbessern, zu stärken. So auch in der Ukraine.

Das Leid, das dieser Krieg anrichte, bezeichnet Kaufmann als unermesslich. «Krieg ist immer eine humanitäre Katastrophe. Wir sollten uns heute, in diesen Minuten darauf besinnen, was wir tun können, um dieses Leid zu mildern.» Sie sei dankbar, dass die Regierung einen Betrag von 100'000 Franken für die Glückskette beschlossen habe, auf konkrete humanitäre Hilfe setze und den Bund bei der Aufnahme von Flüchtenden unterstütze. Danach erhob sich das Parlament zu einer Schweigeminute.