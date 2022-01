Live-Ticker aus dem Thurgauer Grossen Rat

Ticker Live aus dem Grossen Rat Thurgau: Das Öffentlichkeitsgesetz ist auf gutem Weg vor den letzten Hürden Das Thurgauer Kantonsparlament trifft sich heute ab 9.30 Uhr zu einer halbtägigen Sitzung. Schwerpunkte bilden die zweite Lesung zum Öffentlichkeitsgesetz sowie die Antworten der Regierung auf die Motion «Mehr Sicherheit bei Wahlen und Abstimmungen» und die Interpellationen «Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie im Thurgau» und «Thurgauer Holz statt Beton». Hans Suter und Christian Kamm 26.01.2022, 09.26 Uhr

Seit Ausbruch der Coronapandemie 2020 tagt der Thurgauer Grosse Rat in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder

10:23 Uhr

GLP-Kantonsrat Marco Rüegg fragt sich, warum in Frauenfeld 200 Wählerinnen und Wähler betrogen werden konnten, ohne dass es sofort aufgefallen sei. Er fragt sich auch, wie gross der Wille gewesen sei, dieses Wahldebakel aufklären zu wollen. «Man sollte versuchen, diese Fehler und Lücken zu schliessen.» Verordnungen und Prozesse seien zwar gut, es brauche aber mehr Verbindlichkeit, weshalb das ins Gesetz gehöre, wie es die Motion beabsichtige.

10:20 Uhr

Grüne-Kantonsrat Jost Rüegg erklärt, aus seiner Erfahrung wisse er, wie er eine Wahl fälschen könnte,und zwar so, dass sie mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht entdeckt würde. Die Motion sei klar erheblich zu erklären.

10:17 Uhr

GLP-Kantonsrat Stefan Leuthold spricht sich klar für die Erheblicherklärung der Motion aus. Das sei man dem Wahlvolk einfach schuldig.

10:15 Uhr

GLP-Kantonsrat Hanspeter Heeb erinnerte daran, dass es in der Vergangenheit verschiedentlich zu Unregelmässigkeiten gekommen sei. Frauenfeld sei keineswegs ein Einzelfall. Was also tun? «Auch wir in der GLP haben uns gefragt, wie weit man gehen soll», sagt Heeb. Man sehe, es bestehe dringender Handlungsbedarf. «Und das sollte man halt auch im Gesetz festschreiben.»

10:10 Uhr

«Wahlfälschung ist einer Demokratie unwürdig», sagt Mitte-Kantonsrätin Sabina Peter Köstli. So etwas wie in Frauenfeld dürfe nicht mehr vorkommen. Deshalb sei die Motion als erheblich zu erklären.

10:07 Uhr

Als «Episode von grosser Peinlichkeit» bezeichnet Kantonsrat Peter Dransfeld (Grüne, Ermatingen) den Vorfall von 2020 in Frauenfeld. Absolute Sicherheit werde es aber auch in Zukunft nicht geben. Wenn man dazu stehe, dass man zu Fehlern stehe, habe das nicht mit einem Generalverdacht zu tun, entgegnete er Max Vögeli. Es gehe darum, zu Fehlern zu stehen, daraus zu lernen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Den Motionären attestiert er, schnell reagiert und fachliche Kompetenz beigezogen zu haben. Den Grundsatz «Sorgfalt vor Tempo» hält wie schon seine Vorredner auch Peter Dransfeld vor.

10:01 Uhr

Der Standpunkt der SP-Fraktion wird in Abwesenheit von Kantonsrätin Sonja Wiesmann-Schätzle von einem Ratskollegen verlesen. Die SP sieht Handlungsbedarf und unterstützt die Motion.

09:59 Uhr

Gallus Müller (Mitte/Ettenhausen) kann sich vorstellen, gewisse Prozesse zu aktualisieren, was aber nicht ins Gesetz gehöre. Die Mitte-Fraktion will die Motion nicht als erheblich erklären.

09:57 Uhr

Die EDU-Fraktion empfiehlt nach den Worten von Kantonsrat Daniel Frischknecht einstimmig, die Motion als nicht erheblich zu erklären.

09:55 Uhr

Ruedi Zbinden (SVP/Bussnang) hält die bestehende Lösung für ausreichend. Die Motionäre würden indes versuchen, in Anlehnung an den Vorfall in Frauenfeld eine Gesetzesänderung herbeizuführen. In seiner 16-jährigen Tätigkeit bei Wahlen und Abstimmungen habe er festgestellt, dass die bestehenden Prozesse bewährt seien. Die SVP-Fraktion sei klar der Meinung, die bestehende Lösung sei bewährt und ausreichend und es brauc he keine Gesetzesanpassung. Die Motion sei abzulehnen.

09:51 Uhr

Kantonsrat Max Vögeli (FDP/Weinfelden) ärgert sich über die pauschale Verurteilung von Gemeinden. Er sei seit 20 Jahren Vorsitzender eines Wahlbüros und es sei noch nie zu Unregelmässigkeiten gekommen. Wichtig seien saubere Prozesse in den Wahlbüros, was eine Sache der Führung sei. Die Mehrheit der FDP-Fraktion lehnt die Motion ab.

09:47 Uhr

Mitmotionär Ueli Fisch (GLP, Ottoberg) äussert sich enttäuscht über die Haltung der Regierung, trotz der nachgewiesenen Wahlfälschung die Motion «Mehr Sicherheit bei Wahlen und Abstimmungen» abzulehnen . Er wünschte, dass künftig in einer oder mehreren Gemeinden nicht vorangekündigte Nachzählungen durchgeführt werden, um Wahlfälschung zu erschweren. Er erachtet es als unausweichlich, dass diese Motion als erheblich erklärt werde.

09:40 Uhr

Zum Öffentlichkeitsgesetz wird in zweiter Lesung keine weitere Diskussion gewünscht. An der nächsten Sitzung folgen die redaktionellen Bereinigungen und die Schlussabstimmung.

Es folgt das zweite Traktandum: die Motion «Mehr Sicherheit bei Wahlen und Abstimmungen».

09:37 Uhr

Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann (FDP/Uttwil) eröffnet die Sitzung. Es sind 116 der 130 gewählten Mitglieder des Grossen Rats anwesend: der Rat ist damit beschlussfähig. Der fünfköpfige Regierungsrat ist vollzählig. Auf das ihm zustehende Informationsfenster zu Beginn der Sitzung mit Mitteilungen aus der Regierung verzichtet der Regierungsrat.

Brigitte Kaufmann informiert darüber, dass am 21. Januar 2022 die ehemalige Grossratspräsidentin Brigitte Hänzi im 76. Altersjahr verstorben ist. Es gibt aber auch ein freudiges Ereignis: Am 8. Januar ist die Tochter von Kantonsrätin Nina Schläfli zur Welt gekommen.

09:29 Uhr

Wir begrüssen Sie zum Live-Ticker aus dem Grossen Rat in der Kantonshauptstadt.

Vor der Rüegerholzhalle in Frauenfeld ist es ruhig. Entgegen früherer Monate findet zwischen dem Parkplatz und der Halle keine Demonstration von Personen aus den Reihen der Corona-Massnahmengegnern und

-Impfskeptikern statt. Die Sitzung unter der Leitung von Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann (FDP/Uttwil) beginnt um 9.30 Uhr. Wir berichten live aus den Verhandlungen. Überdies gibt es einen Livestream auf www.tg.ch oder https://vimeo.com/event/1652124/videos/656068735/