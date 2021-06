Nach Wahldebakel: SP Thurgau nominiert Barbara Dätwyler als Vize

Grosser Rat Nach dem Wahldebakel der Grünen: Die SP nominiert Barbara Dätwyler zur Wahl als Vizepräsidentin des Thurgauer Grossen Rats Die Fraktion der SP schickt die Frauenfelderin Barbara Dätwyler ins Rennen. Die bürgerlichen Fraktionen sind mit dieser Nomination einverstanden. Dätwyler bringt nicht nur Sympathien mit, sondern auch Erfahrung aus dem Grossratsbüro. Und sie war einst Präsidentin des Frauenfelder Stadtparlaments.

Silvan Meile 02.06.2021, 17.28 Uhr

SP-Kantonsrätin Barbara Dätwyler an einer Sitzung des Grossen Rats.

Bild: Donato Caspari

Die Thurgauer Sozialdemokraten haben am Mittwochnachmittag an einer Sitzung der Fraktionspräsidenten ihre Kandidatur für das Vizepräsidium des Grossen Rats bekanntgegeben. Barbara Dätwyler tritt an der nächsten Grossratssitzung vom 9. Juni zur Wahl an. Das verrät SP-Fraktionspräsidentin Sonja Wiesmann gegenüber der «Thurgauer Zeitung».