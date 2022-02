Brand in Frauenfeld fordert fünf verletzte Personen

Grosseinsatz Rauchsäule über Frauenfeld: Brand in einer Wohnung beim Migros Zeughausstrasse fordert fünf verletzte Personen Am Freitagabend ist es an der Ecke Zürcherstrasse/Zeughausstrasse in Frauenfeld zu einem Brand im Wohn- und Gewerbehaus über der Migrosfiliale gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Fünf Personen verletzten sich beim Brand. Die Brandermittlung klärt die Ursache derzeit ab. Samuel Koch 05.02.2022, 00.35 Uhr

Fahrzeuge der Frauenfelder Feuerwehr beim Einsatzort an der Ecke Zürcherstrasse/Zeughausstrasse. Bild: BRK News

Um 22.45 Uhr am Freitagabend heulen die Sirenen von Feuerwehr und Polizei in der Stadt Frauenfeld mehrmals auf. Über der Vorstadt steigt eine Rauchwolke in den nächtlichen Himmel. Wegen eines Brandes in einem Wohn- und Gewerbehaus über der Migros Zeughausstrasse an der Ecke zur Zürcherstrasse musste ein Grossaufgebot der Rettungskräfte ausrücken. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen.