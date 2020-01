Grosse Spannbreite: Konzert in der Bischofszeller Pelagiuskirche überzeugt mit vielfältigen Klängen Für zwei war es ein Heimspiel: Elia Bolliger, Urs Itin und Michael Widmer gaben in der Bischofszeller Pelagiuskirche ein ungewöhnliches Konzert. Christof Lampart 06.01.2020, 17.46 Uhr

Urs Itin, Michael Widmer und Elia Bolliger nehmen den Applaus des Publikums entgegen. (Bild: Christof Lampart)

Das Konzert am Sonntagabend ging in der gut besuchten Stiftskirche St. Pelagius über die Bühne. Und wer gekommen war, brauchte sein Kommen auf keinen Fall zu bereuen. Denn das in der Besetzung Urs Itin (Trompete) aus Häfelfingen, Michael Widmer (Orgel) aus Sitterdorf und Elia Bolliger (Horn) aus Hauptwil auftretende Trio brachte in etwas mehr als einer Stunde im Gotteshaus ein Programm zur Aufführung, dass man höchstens teilweise sakral, sicherlich aber als ungewöhnlich bezeichnen konnte.

Tatsächlich spannten die drei Musiker den musikalischen Bogen sehr weit, umfasste dieser doch genauso Ausschnitte aus Oper, Operette und Musical wie auch die Genres des deutschen Kunstliedes (Brahms «Wiegenlied») oder Teile einer Messe von Samuel Barber. Was das Trio ebenso gekonnt wie gut gelaunt instrumental zum Besten gab, waren für einmal alles Werke, die eigentlich von ihren Tonschöpfern dazu ersonnen worden waren, um gesungen zu werden oder um zumindest – wie beispielsweise der Triumphmarsch aus Verdis Oper «Aida» oder die Ouvertüre zum Andrew Lloyd-Webber-Musical «The Phantom of the Opera» – Gesungenes zu begleiten.

Tradition gepflegt und Neues gewagt

Ein paar eingestreute Erklärungen, welche halfen, die benötigte Zeit zum Registrieren der Orgel zu überbrücken, trugen des Weiteren zum vertieften Verständnis der interpretatorischen Absichten bei. Und das war auch durchaus von Nöten. Denn so erfrischend es auch war, von einer betont klassischen Formation auch einmal Pop und Rock zu hören, so dürften diese Klänge doch für einige Zuhörer ungewohnt gewesen sein.

Aber da Neujahrskonzerte ja nicht nur für gepflegte musikalische Traditionen stehen, sondern auch dafür, einmal Ungewohntes zu wagen, war dieser Schritt zu Jon Bon Jovis «Runaway» oder die Powerballade der englischen Rockband Queen «Who wants to live forever» vielleicht gar nicht so weit, wie man anfangs befürchtet hatte.

Hinzukam, dass das Trio die unterschiedlichen Konzertteile klar voneinander abgetrennt hatte und mit Leonard Cohens Klassiker «Hallelujah» ein Übergangsstück ausgewählt hatte, das beide Teile geschickt miteinander verband, sodass ein harmonischer Übergang resultierte. Das Auditorium zeigte sich begeistert und spendete einen ebenso langen wie zweifelsohne verdienten Applaus