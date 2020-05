Grosse Leere untertags: Die Auslastung der öffentlichen Parkhäuser in Frauenfeld ist mehr schlecht als recht Beantwortung eines Vorstosses einer CH-Gemeinderätin und zweier Grünen-Stadtparlamentarier: Es gibt genug Parkraum, sagt der Stadtrat. Und die oberirdischen Parkplätze will er langrfristig unter den Boden bringen. Mathias Frei 19.05.2020, 12.27 Uhr

Aktuell fehlen auf der Promenade 39 Parkplätze. Aufgrund des vergrösserten Wochenmarktareals sind sie gesperrt. Aber kein Problem. Im Parkhaus Altstadt in nächster Nähe zur Promenade hat es noch ganz viel freie Parkplätze – werktags um die Mittagszeit sind durchschnittlich 44 Parkplätze frei. Das heisst von den 63 öffentlichen Parkfeldern (davon drei Behindertenparkplätze) sind gerade einmal 19 besetzt – eine Auslastung von 30 Prozent. In der Parkgarage am Marktplatz mit ebenfalls 63 öffentlichen Parkplätzen liegt die Auslastung bei 65 Prozent.

Diese Zahlen stammen von Erhebungen des Kantons, wie der Beantwortung der Einfachen Anfrage «Auslastung von subventionierten öffentlichen Parkierungsanlagen» zu entnehmen ist. Den Vorstoss haben die Gemeinderäte Anita Bernhard (CH), Michael Pöll und Roman Fischer (beide Grüne) eingereicht.

Die seitlichen Parkfelder sind weg

Der Stadtrat stellte bereits 2009 im Richtplan Siedlung und Verkehr fest, «dass in Frauenfeld das Parkplatzangebot ausreichend ist, auch wenn die Auslastung insgesamt hoch und teilweise beziehungsweise zeitweise überlastet ist». Und wie es in der Beantwortung heisst, gelte diese Erkenntnis heute unverändert. Weiter schreibt der Stadtrat:

«Im Sinne der Aufenthaltsqualität sowie der Verkehrssicherheit sollen oberirdische Parkplätze durch unterirdische substituiert werden.»

Für die neuen Parkplätze im Parkhaus Altstadt wurden etwa die seitlichen Parkplätze entlang der Promenade wie auch jene vis-à-vis des Regierungsgebäudes aufgehoben. Und zuletzt wurde auch an der Grabenstrasse zwischen Rheinstrasse und Oberstadtstrasse die Anzahl an Parkplätzen reduziert.

Seit Inkrafttreten des Abstellplatzreglements 1992 hat sich die Stadt an zwei Parkhäusern mit öffentlichen Parkplätzen beteiligt: 1995 mit 972'000 Franken an der Parkgarage am Marktplatz und 2013 mit zwei Millionen Franken am Parkhaus Altstadt. Die entsprechenden Mittel stammen aus der Spezialfinanzierung Parkierung. Eine mögliche nächste Beteiligung steht schon in den Startlöchern. So hat der Stadtrat dem Kanton betreffend den geplanten Verwaltungsgebäude-Neubau hinter dem Regierungsgebäude «sein grundsätzliches Interesse an einer erweiterten Tiefgarage mit zirka 50 öffentlichen Parkplätzen signalisiert». Diese zusätzlichen Parkplätze seien nicht zuletzt darum notwendig, weil durch Arealentwicklungen der Parkraum auf dem Oberen wie auch auf dem Unteren Mätteli schwinden dürfte.

Bequemlichkeit und allgemeines Unbehagen

Zum Problem der schlecht ausgelasteten Parkhäuser schreibt der Stadtrat: «Beobachtungen zeigen, dass von der Bevölkerung die oberirdischen Parkanlagen grundsätzlich besser angenommen werden als Tiefgaragenparkplätze.» Dies hänge mit den meist kürzeren Gehdistanzen für die Besorgungen und wahrscheinlich mit einem gewissen Unbehagen bezüglich Parkplätzen im Untergrund zusammen.

Der Stadtrat sieht zwei Möglichkeiten zur Erhöhung der Auslastung des Parkhauses Altstadt: einerseits einen Abtausch von öffentlichen Parkhausplätzen mit den oberirdischen Parkplätzen für kantonale Angestellte hinter der Kantonsbibliothek.

«Der Kanton zeigt sich grundsätzlich offen für einen Abtausch.»

Andererseits will der Stadtrat mit dem überarbeiteten Parkierungsreglement, das derzeit in Vorprüfung beim Kanton ist, in der Lage sein, die Parkplatznutzung entsprechend lenken zu können. Konkret könnte das heissen, dass man in Zukunft unterirdisch günstiger parkieren kann als oberirdisch.