Der «Runggle-Buur» verursacht in Mammern grosse Gefühle en masse Standing-Ovations an der Premiere des «Runggle-Buur»-Musicals von David Lang am Freitagabend in Mammern. Das prominente Publikum war restlos begeistert. Margrith Pfister-Kübler

Chasper-Churò Mani in der Rolle des Jack Camenzind. (Bild: Donato Caspari)

Was für ein Abend. Mammern-Classics stemmt mit dem Musical «Runggle-Buur» ein atemlos spannendes, unglaublich temporeiches Musicalerlebnis. Grossartig menschlich, ja echt irdisch. Gleich vorneweg ein Tipp an das Publikum: Immer bereit sein für das Unerwartete! Tatort: Ein Zirkuszelt, in dem fast alle Plätze besetzt sind, eine Musicalgastronomie in kleineren Zelten, wo sich das Publikum trifft. Fans von David Lang, Gründer des Festivals Mammern-Classics, sind zuhauf gekommen. David Lang schrieb das Stück und die Musik dazu.

Noch sieben weitere Aufführungen Nach der umjubelten Premiere gibt es weitere Aufführungen vom «Runggle-Buur»: am 28. August, 30. August, 31. August, 1. September, 5. September und 6. September. Dernière ist am Samstag, 7. September. Vorstellungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Vorstellungsdauer: zirka zwei Stunden inklusive Pause. Die Abendkasse ist ab zwei Stunden vor Aufführung geöffnet, die Gastronomie ebenfalls. Tickets gibt es online unter www.mammernclassics.ch. (kü)

Eine Szene aus «Runggle-Puur». (Bild: Donato Caspari)

Premierenstart: Völlige Dunkelheit im Zelt, Mammerns Kirchenglocken läuten, sind aber kein Gag der Regie. Runggle flüstern, Runggle, Runggle. Der Ruf «Stop, alles in Position» ertönt.

Das Bühnenbild ist ein Hingucker. Heuballen in Weiss. Ein grosser Landwirtschaftswagen rollt an.

Die Profitruppe setzt an. In einer Scheune auf der Bühne ist die Band stationiert mit David Lang am Klavier.

Ein Theater im Theaterstück

Dem Publikum wird klar, da wird Theater im Theater gespielt, man erahnt in der Klarheit des Sicht- und Hörbaren auch jene Kühnheiten noch, die nicht sichtbar sind. Szenenapplaus fürs Lied «Runggle-Buur». Rund um Hauptdarsteller Jack (Chasper Curo Mani), der Runggle-Buur, und seinen Gegenspieler Sigi Stadler (Edward Piccin) läuft alles.

Turbulenzen ziehen das Publikum hinein in Liebe, Intrige, Eifersucht, Tod bis an den Rand er emotionalen Wüste.

Eine Szene aus «Runggle-Puur». (Bild: Donato Caspari)

Ein erstklassiges Ensemble ist da am Werk. Es ist eine Inszenierung mit einem konsequent durchdachten Leitmotiv: Bauernleben von einst und heute mit Gefühlen und Problemen. Und vor allem: Mit Songs, die Ohrwurmqualität haben.

Regierungspräsident Jakob Stark, Kulturamtschefin Martha Monstein, Mammerns Gemeindepräsidentin Anita Dähler und Grossratspräsident Kurt Baumann. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Und was beeindruckt die Premierengäste? Regierungspräsident Jakob Stark meint:

«Tolle Witze, packende Musik, überraschende Handlung.»

Grossratspräsident Kurt Baumann gefällt das Ambiente im Zelt, die witzige Kulisse, die schmissige Musik und die «glatten Sprüche». Vom Mix der schönen Stimmen schwärmt Mammerns Gemeindepräsidentin Anita Dähler. Martha Monstein, Chefin Kulturamt, lobt das Bühnenbild und das Gesamtsetting. Und sonst? «Viel Emotionen und Geschrei.» Alt Kantonsarzt Max Dössegger sagt:

«Anregend und spannend. Man muss mitdenken.»

Der frühere Kantonsarzt Max Dössegger mit Gattin Barbara Dössegger sowie das Hotelier-Paar des Hotel Hirschen in Wildhaus, Michael und Simone Müller-Walt. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Die Hirschen-Hoteliers Simone und Michael Müller-Walt aus Wildhaus sagen: «Klare Handschrift von David Lang.»