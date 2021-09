Weshalb das Summerdays stattfindet, das Frauenfeldli aber nicht

Grossanlässe Peter Maffay geht, Sido nicht – weshalb das Summerdays stattfinden kann, das Frauenfeldli aber nicht Im Thurgau sind in Frauenfeld und Arbon kurz nacheinander zwei Festivals mit täglich mehreren tausend Besuchern angesagt. Doch nur jenes am Seeufer in Arbon darf stattfinden. Denn dort geht es nicht so wild zu und her wie bei den Rappern auf der Frauenfelder Allmend.

Silvan Meile 02.09.2021, 17.23 Uhr

Das Summerdays-Festival in Arbon im August 2018. Bild: Donato Caspari

Rapper Sido muss zu Hause bleiben. Auf der Frauenfelder Allmend bleibt es still. Der Kanton und die Stadt Frauenfeld haben dem redimensionierten Open Air Frauenfeldli den Stecker gezogen. Das Kantonsspital in der Hauptstadt schlug Alarm, weil aufgrund der epidemiologischen Lage die Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung zu gering seien, dass auch noch ein solcher Grossanlass durchgeführt werden kann.

Zumindest ein Fragezeichen hinterliess dieser Entscheid. Wieso findet dieses Wochenende das Summerdays-Festival in Arbon statt, wo auf dem engen Festivalgelände am See rund 10'000 Personen pro Tag feiern und dicht an dicht vor der Bühne stehen?

In Frauenfeld feiern sie bis zum Umfallen

Nicht epidemiologische Bedenken hätten zur Absage des Frauenfelder Open Airs geführt, sagt Regierungsrätin Monika Knill. Sie steht dem Departement Erziehung und Kultur vor, der Bewilligungsinstanz solcher Grossanlässe. Sowohl das Frauenfeldli als auch das Summerdays hätten sehr gute 3-G-Schutzkonzepte ausgearbeitet. Dennoch würden sich die Ausgangslagen der beiden Festivals sehr unterschiedlich präsentieren, sagt Knill.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass während des Open Airs in Frauenfeld täglich 15 bis 20 Personen notfallmässig ins Spital eingeliefert werden müssen, drei bis vier davon auf die Intensivstation. Die Gründe dafür sind meist übermässiger Alkohol- und Drogenkonsum – oft gepaart mit Hitze. Deshalb arbeitet am Kantonsspital jeweils zusätzliches Personal, während auf der Allmend Hip-Hop-Fans aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland ausgelassen feiern – einige wortwörtlich bis zum Umfallen.

Frauenfelder Allmend mit Bündner Skipiste verglichen

Doch dieses Jahr zieht das Kantonsspital die Notbremse. Die Kapazitätsgrenze auf der Intensivstation sei bereits durch Covid-19-Patienten erreicht. Es fehle an zusätzlichem Personal und Platz, um auch noch Festivalbesucher behandeln zu können. Monika Knill vergleicht die Situation mit jener des Kantons Graubünden im vergangenen Winter. Damals stellten sich die Behörden die Frage, ob die mit Coronapatienten stark belasteten Spitäler in ihren Notaufnahmen noch verunfallte Skifahrer behandeln können oder ob die Pisten geschlossen werden müssen.

In Frauenfeld ist man zum Schluss gekommen, dass das fünftägige Festival trotz deutlich kleinerem Rahmen mit maximal 20'000 Besuchern pro Tag, davon bis 10'000 als Camper auf dem Gelände, mit Blick auf die Spitalkapazitäten nicht verantwortbar ist. Deshalb entzog das kantonale Departement für Erziehung und Kultur dem Veranstalter zwei Wochen vor Festivalbeginn die Bewilligung. Knill sagt, jede Grossveranstaltung werde einzeln betrachtet und zusammen mit verschiedenen Fachleuten beurteilt.

Regierungsrätin Monika Knill

Bild: Andrea Stalder

«Das ist der bisher einzige Fall, bei dem wir sagten: Unter diesen Bedingungen geht das nicht.»

Dieser Entscheid gilt somit nicht für Arbon. Trotz Pandemie wird Peter Maffay am Wochenende vor rund 10'000 geimpften, getesteten und genesenen Konzertgängern auftreten. Auch für den deutschen Sänger wird das der grösste Auftritt seit Pandemiebeginn. Dass in Arbon möglich ist, was in Frauenfeld nicht geht, hat offenbar damit zu tun, dass das Summerdays gesitteter abläuft, die Spitalkapazitäten nicht stark belastet. Dabei stützte man sich auf Erfahrungen. Anders als beim Festival in Frauenfeld seien bei jenem in Arbon aus der Vergangenheit nur Einzelfälle bekannt, bei denen es zu einer Spitaleinweisung kam, sagt Monika Knill.

Dennoch ein sorgenvoller Blick nach Arbon

Das Summerdays spricht ein älteres Publikum an. «Rein statistisch gibt es dort deutlich weniger Spitaleinweisungen», sagt Stephan Kunz, Direktor des Kantonsspitals Münsterlingen. Und falls es zu medizinischen Notfällen komme, könnten die Patienten auf die Spitäler St.Gallen und Münsterlingen aufgeteilt werden. Auch dadurch unterscheidet sich die Situation von jener in Frauenfeld.

Aus epidemiologischer Sicht blickt Spitaldirektor Kunz aber mit ernster Miene auf die Grossveranstaltung in Arbon.

Münsterlinger Spitaldirektor Stephan Kunz Bild: Andrea Stalder

«Unsere Intensivstation – insbesondere das Personal – ist am Anschlag.»

Weiterhin benötigten zahlreiche Ferienrückkehrer mit schweren Covid-Verläufen intensivmedizinische Betreuung.