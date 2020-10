Grosis Kuchen schmeckt am besten: Tägerscherin stellt Sozialprojekt auf die Beine Christa Oehlert aus Tägerschen will ein soziales Projekt lancieren und ältere Menschen zusammenbringen. Manuela Olgiati 29.10.2020, 04.30 Uhr

Christa Oehlert ist stolz auf ihre Kuchen nach alten Rezepten. (Bild: Donato Caspari)

Jede Woche duftet es bei Christa Oehlert zu Hause in Tägerschen nach Kuchen. Ihre Hausbäckerei ist etwas Besonderes. Die Kuchen sind optisch und zum Essen ein Genuss. Grosis Lieblingskuchen bestehen aus traditionellen Rezepten, die teilweise etwas modernisiert werden. Jeder Kuchen ist handgemacht und frei von Konservierungsstoffen. Auch saisonale Früchte und Beeren werden in den Backwaren verarbeitet.

Die Produkte, und dazu zählen auch Mehl, Eier, Rahm und Butter kauft Oehlert bei lokalen Bauern ein. Grosis Lieblingskuchen gibt es ab sofort jeden Samstag frisch im Hofladen von Nadine Steinmann in Ellikon a.d. Thur.

Christa Oehlert sagt:

«In Deutschland, wo ich aufgewachsen bin, gibt es Kaffee und Kuchen am Nachmittag.»

Während Lockdown Angebote entdeckt

Die passionierte Hobbybäckerin bemerkte, dass die Schweizer ihr Kuchenstück lieber zum Dessert geniessen. Beim gemeinsamen Kuchenschmaus und Erzählen fiel ihr auf, dass viele junge Menschen Erinnerungen an glückliche Kindheitstage von Grossmutters Kuchen haben. Grosis Kuchen schmeckt am besten und genau diesen kann man nirgends kaufen. Deshalb bäckt die pensionierte Marketingleiterin diese selbst.

Die Idee hinter dem Konzept mit dem Kuchenbacken ist ein soziales Projekt. Damit will Christa Oehlert Grossmütter zusammenbringen. Wenn das Angebot fruchtet, möchte sie künftig mit aufgestellten und kreativen Seniorinnen regelmässig Kuchen nach Originalrezepten backen. Die Initialzündung kam bereits im Februar dieses Jahres.

Christa Oehlert aus Tägerschen startet das soziale Projekt «Kuchen backen mit Senioren». Dadurch sollen Senioren in die Gesellschaft integriert werden. Der Erlös soll vollumfänglich für Zutaten verwendet werden (Bild: Donato Caspari)

Inzwischen gehen regelmässig Bestellungen ein

Oehlert sagt:

«Viele Seniorinnen sind einsam, haben sich nichts mehr zu erzählen, weil nichts Neues los ist.»

Das möchte sie mit dem Projekt «Grosis Glück» ändern und deshalb Seniorinnen zum gemeinsamen Kuchenbacken suchen. Das Angebot muss allerdings erst noch bekannt werden.

Während des coronabedingten Lockdowns habe sie in Hofläden ein vielfältiges Angebot entdeckt. Das reizte sie, ihre Kuchen hier vorzustellen. Mit ihrer Kuchenidee konnte sie Hofladenbetreiberin Nadine Steinmann begeistern. Diese nahm die Kuchen ins Sortiment auf. Die Besucher konnten diese degustieren. Der Schoko-Birnen-­Kuchen und der Apfelkuchen mit Marzipanstreuseln kamen so gut an, dass inzwischen regelmässig Bestellungen eingehen.

Gespräche mit weiteren Hofläden

«Das Angebot habe ich zwar erst Anfang Oktober begonnen», sagt Christa Oehlert. Deshalb will sie erst einmal schauen, wie ihre Kuchen ankommen. Kuchenliebhaber dürften diese schon bald in weiteren Läden finden. Oehlert führt derzeit Gespräche mit einem Dorfladen und zwei Hofläden.

Angefangen mit zwei verschiedenen, bäckt Christa Oehlert nun schon eine grössere Auswahl an Kuchen: zubereitet mit Äpfeln oder als fluffiger Rahm-Quark-Kuchen.

Hinweis: Ende November wird die Website mit Informationen aufgeschaltet www.grosisglueck.ch.