Grenzen ja, aber kinderfreundliche: Ein Gachnanger Vater will mit einer Petition die umstrittenen Waldhütten der Primarschulgemeinde retten Jonathan Hedinger wehrt sich mit einer Petition gegen den vom Kanton veranlassten Abbruch der beiden umstrittenen Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang. Rahel Haag 10.07.2020, 04.30 Uhr

Eine der beiden umstrittenen Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang in Rosenhuben. Bild: Rahel Haag (19. Dezember 2019)

«Rettet den Kindergarten im Wald!» Dies fordert Jonathan Hedinger in seiner Petition. Der 38-Jährige ist Vater von drei Kindern und lebt in Gachnang. Dort ist im vergangenen Jahr ein Streit um die beiden Unterstände der Primarschulgemeinde in einem Waldstück in Rosenhuben entbrannt. Sie werden seit 16 Jahren für die sogenannten Waldtage genutzt. Über die Woche verteilt verbringen rund 100 Kindergärtler je einen Vormittag im Wald.