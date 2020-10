Gratis gibt es nichts: Die schwarze Liste der säumigen Krankenkassen-Prämienzahlern kann ein Erfolgsmodell sein, das zeigt das Beispiel der Stadt Frauenfeld Die Stadt Frauenfeld zieht eine positive Bilanz nach einem Jahr des intensivierten Case-Managements bei säumigen Prämienzahlern. Unabdingbar ist dabei die Kooperation der Betroffenen und der Wille zur Eigenverantwortung. Mathias Frei 22.10.2020, 04.20 Uhr

Sechs Fälle. Das heisst immer auch: sechs Schicksale. Vergangene Woche sind bei Sonja Dietrich, Abteilungsleiterin Krankenkasse und AHV bei der Stadt Frauenfeld, sechs Fälle reingekommen. Dahinter stehen sind sechs Einzelpersonen oder Familien, die ein Beratung in Anspruch nehmen wollen. Sie haben ihre Krankenkassenprämien nicht mehr gezahlt und stehen darum nun auf der Liste der säumigen Prämienzahler, der sogenannten schwarzen Liste. Zur Folge hat dies einen Leistungsaufschub, ausser in Notfällen. Sechs Neuzugänge pro Woche sind viel, oft sind es auch nur zwei oder drei.

«In den allermeisten Fällen können sie nicht mehr zahlen.»

Das sagt Urban Kaiser. Nur höchst selten komme es vor, dass jemanden – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr zahlen wolle, erklärt der Leiter des städtischen Amts für Alter und Gesundheit.

Bundesbern gegen Thurgauer Modell Die ständerätliche Gesundheitskommission will die Liste der säumigen Krankenkassen-Prämienzahlern schweizweit abschaffen. Zur geplanten Gesetzesänderung läuft aktuell die Vernehmlassung. Der Kanton Thurgau setze sich vehement für die Beibehaltung der Liste und für den Erfolg des Thurgauer Modells ein, sagt Sonja Renner, Fachexpertin Versicherungspflicht und Prämien beim kantonalen Gesundheitsamt. Denn die Liste sei ein wichtiges Instrument, «damit das KVG-Case-Management erfolgreich weitergeführt werden kann». Durch das aktive Case-Management sei im Thurgau in jüngerer Vergangenheit viel erreicht worden, hält Renner fest. So ist die Zahl der Personen mit Leistungsaufschub seit Ende 2015 bis Ende Juni 2020 von 8786 auf 5592 Personen gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 36 Prozent. (ma)

Kaiser ist das zu viel Eigenlob. Aber Frauenfeld gilt als Vorzeigebeispiel, was das Thurgauer Modell der schwarzen Liste betrifft. Denn die Stadt betreibt aktiv ein aufwendiges Case-Management.

«Wir wollen nachhaltig wirken.»

Sonja Dietrich, Leiterin Abteilung Krankenkasse und AHV, Stadt Frauenfeld. (Bild: PD)

So erklärt es Dietrich. Das heisst: die Betroffenen so unterstützen, dass ihr Leistungsaufschub aufgehoben wird und dass sie in Zukunft nicht mehr auf die Liste kommen. Kaiser sagt, man leiste Hilfe zur Selbsthilfe. «Zentrale Voraussetzung dabei ist die Kooperation und Eigenverantwortung des Klienten.» Oder übersetzt: Einfach gratis etwas abzuholen, das liegt bei Sonja Dietrich definitiv nicht drin. Wer aber bereit ist, das Thema Krankenkassenschulden anzupacken, ist bei ihr an der richtigen Adresse.

Anstieg der Fallzahlen wegen Corona erwartet

Die Coronapandemie hat wirtschaftliche Folgen, auch im Bereich der schwarzen Liste. Nachdem der Betreibungsstopp wieder aufgehoben ist, treffen nun allmählich die Betreibungen der Krankenversicherungen ein. Aktuell hat Dietrich 550 Fälle mit Leistungsaufschub. Ende 2019 waren es knapp 500.

«Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Zahl aufgrund der aktuellen ausserordentlichen Situation noch bis auf 600 ansteigt.»

Das sagt Amtsleiter Kaiser. Dabei wäre es eigentlich das Ziel gewesen, Ende des laufenden Jahres auf 400 Fälle reduzieren zu können.

Urban Kaiser, Leiter Amt für Alter und Gesundheit, Stadt Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Mit dem Stellenantritt von Sonja Dietrich Mitte 2019 hat die Stadt angefangen, das Case-Management zu intensivieren. Früher fehlten personelle Ressourcen. In Frauenfeld versuchte man, die einfachen Fälle abzuarbeiten. Die komplexeren Geschichten häuften sich. Wichtig für die erfolgreiche Frauenfelder Umsetzung war im Budget 2020 auch die Stellenaufstockung um 60 Prozent in der Abteilung Krankenkasse und AHV (AKA). Das komplette Case-Management mit Inkasso und Administration kommt nun auf 150 Stellenprozent.

Priorität hat der Mensch, nicht das Geld

Für Sonja Dietrich ist klar: «Die Liste der säumigen Prämienzahler ist ein Instrument, um den Leuten wirkliche Unterstützung zu bieten.» Der Erfolg des Case-Managements lasse sich wohl in Zahlen messen, aber nicht nur.

«Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.»

Im Gespräch mit Betroffenen fragt sie sich: Woran liegt es, dass die Prämien nicht mehr gezahlt werden? Sehr oft lasse sich dies auf einen Moment oder konkreten Umstand zurückführen. Das Case-Management, wie es in Frauenfeld betrieben werde, könne eine Möglichkeit, finanzielle Probleme frühzeitig zu eruieren und klären.

«Damit kann im Einzelfall vielleicht verhindert werden, dass es zu weiteren Schulden kommt oder man letztlich Sozialhilfe beziehen muss.»

Um den Mensch zu verstehen, ist ihr aber ein ganzheitliches Bild wichtig. Das heisst: Wie steht es um die Steuererklärung, bezieht man Prämienverbilligung, wie ist der Umgang mit Betreibungen, ist eine Anmeldung für Ergänzungsleistungen angezeigt? Dietrich macht dabei auch eine Triage zu weiterführenden Beratungsstellen. Die gebe es zwar, würden aber in Sachen Schuldenberatung im wenig in Anspruch genommen. «Erst der Druck des Leistungsaufschubs zeigt, dass die Lage ernst ist», sagt Dietrich. Positiv sei, dass der Gang auf die AKA niederschwelliger sei als jener aufs Sozialamt.

Sonja Dietrich rät, in finanziell schwierigen Zeiten die anstehenden Zahlungen zu priorisieren. Zu den wichtigen Rechnungen gehörten die Wohnungsmiete, die Krankenkasse, aber auch die Stromrechnung und Alimente. Bei der Krankenkasse hätten aktuelle Prämien und Kostenbeteiligungen Vorrang.

«Das verbessert auch die Ausgangslage für eine Beratung bei der Abteilung Krankenkasse und AHV.»