Gospelchor spielt Adventskonzert auf Vettelifarm in Rheinklingen

Gospelkonzert Konzentration auf Lieder, die Mut machen: In einer Scheune in Rheinklingen erklingen vorweihnachtliche Klänge Am Samstag sang ein Gospelchor mit Instrumentenbegleitung in einer Scheune der Vetterlifarm in Rheinklingen. Mit Elementen aus Blues und Jazz verbindet Gospel religiöse Themen mit beschwingter, melodiöser Musik. Im Zentrum steht aber die Freude an der Musik. Dieter Ritter 12.12.2021, 16.30 Uhr

Die 26 Mitglieder des Gospelchors singen dick eingepackt in Mäntel und Winterjacken auf einer provisorisch eingerichteten Bühne. Bild: Dieter Ritter

Mit dem Hit «Go Down, Moses» hat das Gospelkonzert am Samstagabend begonnen. Wie bei den meisten Gospels handelt das Lied von Louis Armstrong von einer Geschichte aus der Bibel. Moses sagt zum Pharao, er müsse sein Volk ziehen lassen. «Let my people go», sang der Chor nach jedem Satz. Es war eine berührende Geschichte.

Es folgte der traditionelle Spiritual «The Battle Of Jericho» und die Lieder «I Will Follow Him» und «Oh Happy Day». Alles beliebte Titel, die im Programm vieler Gospelkonzerte stehen. Zu jedem Lied erklärte Sprecherin Gabriela Quinter den Hintergrund. Sie sagte:

«Wir wollen uns heute auf Lieder konzentrieren, die Mut machen.»

Die Liedtexte konnten die Gäste von einer grossen Leinwand ablesen. Den Schlusspunkt setzten die Musikerinnen und Musiker mit «The Christmas Way». Das besinnliche Lied besingt die Geburt Christi als Weg zur Vergebung der Sünden.

Sich mit Klatschen und Tanzen warmhalten

Trotz winterlicher Verhältnisse kamen rund 100 Gäste. Sie waren dick eingepackt in Mäntel oder Winterjacken. Es gab Holzbänke, aber viele Zuhörer genossen das Konzert stehend. So konnten sie sich mit Tanzen an Ort und Klatschen im Rhythmus an der Musik beteiligen und die Kälte vergessen. Zwanzig Sängerinnen und sechs Sänger standen auf der Bühne. Gastgeber Daniel Vetterli ist der musikalische Leiter des Chors. Er begleitete den Gesang am Keyboard. Im Hintergrund spielten zwei Gitarristen und ein Schlagzeuger. Käthy Vetterli sagte:

«Wegen Coronavorschriften mussten wir den Projektchor inklusive Band auf dreissig Personen limitieren, sonst wären es vierzig bis fünfzig.»

Die Scheune ist ein grosser Raum mit schlechter Akustik. Das machte der herzhafte Gesang und eine ausgezeichnete Lautsprecheranlage wieder wett. Nach dem Konzert offerierte Familie Vetterli Punsch und Gerstensuppe.

Bild: Dieter Ritter

Laienkonzerte seit 15 Jahren

Gospel hat afroamerikanischen Ursprung. Mit Elementen aus Blues und Jazz verbindet er religiöse Themen mit beschwingter, melodiöser Musik. Die Harmonien sind einfach, die Texte meist leicht verständlich, obwohl in englischer Sprache. Was zählt, ist die christliche Botschaft. «Gospel soll nicht einstudiert wirken, sondern spontan», meinte Rita Testa, eine Zuhörerin. Sie singt seit mehr als dreissig Jahren in einem Gospelchor mit.

Das Ehepaar Käthi und Daniel Vetterli hatte zu diesem Adventsanlass auf ihren Hof eingeladen. Seit 15 Jahren organisieren sie Konzerte. Sie stellen jeweils einen Projektchor mit Begleitmusikern zusammen. Bei den Ausschreibungen verlangen sie keine speziellen Vorkenntnisse, nur Freude an der Musik.