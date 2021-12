Balterswiler Hüttenzauber 2021

Bichelsee-Balterswil Glühwein und Gemütlichkeit: Der Balterswiler Hüttenzauber hält sein Versprechen Der Hüttenzauber lockte bereits zahlreiche Besucher an. Er gastiert noch bis Mittwoch in Balterswil. Christoph Heer 20.12.2021, 04.30 Uhr

Gemütlichkeit im Hüttenzauber: Glühwein und Punsch dürfen bei den herrschenden Temperaturen nicht fehlen. Bild: Christoph Heer

Eines steht, nach den ersten Abenden, schon jetzt fest: Diejenigen, welche sich am Wochenende beim Hüttenzauber auf dem Areal des Balterswiler Schulhauses Rietwies eingefunden haben, werden noch einmal, vielleicht auch mehrere Male kommen.

Eine Vierergruppe junger Balterswiler Frauen sitzt gemütlich am Tisch, trinkt Glühwein, Punsch und Kaffee mit Schuss. Sie lachen, sinnieren und geniessen ihren wohlverdienten Feierabend in gemütlicher Runde. Es sei herrlich eingerichtet, finden die vier nur lobende Worte gegenüber den Organisatoren. «Vor allem ist es überhaupt nicht kitschig, nicht so, wie es an anderen Orten der Fall ist», sagt eine Dame aus der Gruppe.

Die anderen nicken und betonen, dass auch ihnen ein übertriebener Bling-Bling absolut nicht gefällt. «Spontan werden wir entscheiden, doch die Chance ist überaus gross, dass wir hier noch ein-, vielleicht auch zweimal vorbeikommen. Es ist doch auch lobenswert, wenn hier in Balterswil – unserem verschlafenen Örtchen – so etwas wie dieser Hüttenzauber durchgeführt wird.»

Trinkgeld für einen guten Zweck

Die Organisation dieses Hüttenzaubers steht unter den Fittichen der Magnolia GmbH. Jessica Lombardi, selbst in der Gemeinde Bichelsee-Balterswil wohnhaft, freut sich, mit dem Hüttenzauber etwas Weihnachtsstimmung nach Balterswil zu bringen. «Am Freitagmittag haben wir mit dem Aufbau begonnen. Natürlich achten und befolgen wir die neusten Coronamassnahmen und Regeln. So sind etwa unsere kleinen Hütten nur auf wenige Personen ausgerichtet und nach zwei Seiten offen.»

Ein kleiner Teil des dreissigköpfigen Helferteams das Balterswiler Hüttenzaubers. Sitzend in der Mitte Jessica Lombardi. Bild: Christoph Heer

Nicht lange dauert es, bis in einer solchen Hütte ein erstes, feines Käsefondue diniert wird. Rundherum stehen Feuersäulen und Tannenbäume. Die Sitzplätze sind ausgestattet mit wärmenden Decken und im Hintergrund ist ganz leise Musik auszumachen. Letzteres fällt fast nicht auf, es soll nämlich in Ruhe gefeiert werden. Besinnlichkeit wird grossgeschrieben, Partyfeeling kann dann ein ander mal wieder aufkommen.

Bis und mit dem 5. Dezember fand der Hüttenzauber während dreier Wochen in Aadorf statt. «Dort erfuhren wir zahlreiche lobende Worte und mit dem Besucherandrang in Aadorf konnten wir auch sehr zufrieden sein», sagt Jessica Lombardi.

Lobenswert und erwähnenswert ist die sympathische Aktion betreffend Trinkgeld. Lombardi erklärt, dass das eingegangene Trinkgeld dem Projekt «Champion», des Zürcher Kinderspitals übergeben wird. So helfen also auch Hüttenzauberbesucher dem Neubau des Kinderspitals, ganz im Sinne von Geben ist seliger denn Nehmen.