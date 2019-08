Der Frauenfelder Glühweinkönig HP Maier kann bald auch Gelati Thomas Maier betreibt den Gelati-di-Sogno-Glacestand am Schlossberg noch bis Ende Oktober, nächstes Jahr übernimmt HP Maier. Tochter Germaine Huber-Maier wird Geschäftsführerin. Mathias Frei

Germaine Huber-Maier, Patron Hanspeter Maier und Gina Maier übernehmen von Thomas Maier den Glacestand.(Bild: Donato Caspari)

Hanspeter «HP» Maier ist schon ein cheibe Tausendsassa. Seit 2014 betreibt er am Schlossberg höchst erfolgreich seine Glühweinburg. Und nun steigt der Glühweinkönig ins Glacebusiness ein. HP Maier kauft Thomas Maier, mit dem er nicht verwandt ist, «Gelati di Sogno» inklusive dem Glacestand am Schlossberg ab. Auch Thomas Maier ist am Schlossberg schon seit Frühling 2014 im Geschäft. Seine Glace ist hausgemacht, im alten Milchhüsli in Ellikon an der Thur stellt er es her und experimentiert an neuen Sorten. Der Glacestand läuft gut. «Aber aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich für den Verkauf entscheiden.» Es sei schon Wehmut da, doch es habe sein müssen, sagt Thomas Maier.

Diese Saison macht der eine Maier aber noch fertig. Ab April 2020 übernimmt dann der andere Maier – und übergibt die Geschäftsführung der Gelateria weiter an seine Tochter Germaine Huber-Maier.

«Ja, ich bin schon ein Schleckmaul, am liebsten mag ich Weisse-Schokolade-Glace mit Erdbeeren.»

Das sagt die zukünftige Chefin. Ihren derzeitigen Job beim Kanton Thurgau hat sie auf Ende 2019 gekündigt. In Zukunft wird sie im Winter ihre jüngere Schwester Gina Maier in der Glühweinburg unterstützen sowie auch hin und wieder beim neuen Thai-Imbiss auf dem Marktplatz aushelfen.

Neu: Thai-Imbiss auf dem Marktplatz Seit rund zwei Wochen steht beim Schachfeld auf dem Marktplatz ein Thai-Imbiss von Hanspeter Maier. Betrieben wird der Stand von Maiers Ehefrau, die von einer thailändischen Köchin unterstützt wird. Montags bis samstags ab 10 Uhr bis abends gibt es eine kleine fixe Speisekarte und ein Tagesangebot. «Die Leute sind begeistert», meint Patron Maier. (ma)

Geheimrezepte sind auch Teil des Verkaufspakets

Thomas Maier hat derzeit 26 verschiedene fixe Glacesorten sowie saisonale Sorten im Angebot. Und Rezepte hat er für rund 180 verschiedene Sorten entwickelt. HP Maier meint:

«Thomas' Glace ist sensationell.»

Glühweinkönig HP Maier. (Bild: Andrea Stalder)

Die Geheimrezepte seien auch Teil des Pakets. Da werde nichts geändert. Die kalte Leckerei bleibt weiter hausgemacht. HP Maier wird das Glacelabor und die Fabrikation mittelfristig aber nach Frauenfeld an die Juchstrasse verlagern. «Ich bin Thomas sehr dankbar, dass er uns in der ersten Saison beratend zur Seite steht», sagt Germaine Huber-Maier. Der mobile Glacewagen werde bleiben. Und auch Restaurants würden sie weiterhin gerne beliefern. Sie freue sich sehr, sagt die zukünftige Chefin, auf die neue Aufgabe – und dass sie wie bisher auch wieder mit Menschen in Kontakt komme.

HP Maier wäre nicht HP Maier, wenn er nicht investieren würde. Am Schlossberg will er die Verkaufsinfrastruktur anpassen. Und hinter dem Glacestand plant er eine Lounge. Wer sich wohlfühlt, nimmt eben nach dem ersten Glacé noch ein zweites oder drittes. HP Maier will aber mit Nachdruck festgestellt:

«Ich gebe noch lange nicht ab, nur Verantwortung weiter.»

Und er sagt: «Ich habe schon wieder neue Projekte in Planung.» Wer ihn kennt, glaubt ihm das aufs Wort.

Glacestand «Gelati di Sogno» am Schlossberg: bis Ende Oktober, Montag bis Samstag ab 11Uhr, Sonntag ab 12 Uhr.