Glühwein, Geschenke, Geselligkeit: Diese Weihnachtsmärkte im Thurgau sollen stattfinden

Weil Abstandsregeln und Hygienemassnahmen die Planung erschweren, haben viele Gemeinden ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. Wie Frauenfeld, Stein am Rhein oder Konstanz zeigen, lassen sich aber längst nicht alle Organisatoren im und um den Thurgau von ihren Plänen abbringen.

Stefan Marolf 16.10.2020, 05.10 Uhr

Die Organisatoren des Frauenfelder Weihnachtsmarkts planen auch dieses Jahr mit Glühwein und Besucherströmen.

Bild: Donato Caspari (21.11.2019)

Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie der Apfel zum Thurgau. Trotzdem schreibt die «Badische Zeitung», in Freiburg sei ein alkoholfreier Weihnachtsmarkt geplant. Das Ziel: Menschenansammlungen sollen verhindert und die Ansteckungsgefahr vermindert werden.

Eine Umfrage unter den grossen Thurgauer Weihnachtsmarktorganisatoren zeigt: wenn, dann mit Glühwein. Die Sicherheit der Marktbesucher könne auch auf andere Weise gewährleistet werden, ist Simon Biegger überzeugt. Der Präsident des Frauenfelder Weihnachtsmarktes sagt:

«Wir werden die Strassen nur einseitig bespielen und so den Leuten Platz geben.»

Simon Biegger, Präsident des Frauenfelder Weihnachtsmarktes.

Bild: PD

Ausserdem seien sämtliche Indoor-Beizen des Weihnachtsmarkts gestrichen und: «Der Markt wird kleiner, aber länger.» Biegger rechnet mit rund 120 statt wie üblich 170 Ständen, die aber auf mehr Fläche verteilt sind.

Ob Biegger «seinen» Markt wirklich durchführt, hängt davon ab, welche zusätzlichen Auflagen bis zum Stichtag 1. Dezember dazukommen. Mit einer Maskenpflicht könnte er leben, aber: «Der Einbahnverkehr wäre für uns in den vielen Gassen der Frauenfelder Altstadt nicht umsetzbar und ein Konsumationsverbot wäre ebenfalls ein No-Go.»

Nicht zuletzt für die Standbetreiber hofft Biegger, dass die Coronakrise ihm und dem Weihnachtsmarkt keinen Strich durch die Rechnung macht. «Die Branche wurde in diesem Jahr vergessen. Da geht es um Existenzen – es wäre schön, wenn wir Marktfahrern und Besuchern gleichermassen ein Stück Weihnachten ermöglichen könnten.»

Weihnachtsstimmung an der Kantonsgrenze

Antonino Alibrando, der OK-Präsident der Märlistadt Stein am Rhein, hält ein mögliches Glühweinverbot für «nicht zielführend» – zumindest in der Märlistadt.

«Für die Weihnachtsmärkte mag die Lösung funktionieren, aber nicht für uns.»

Die Märlistadt unterscheide sich vom Konzept her deutlich vom klassischen Weihnachtsmarkt. Alibrando plant – unter Einhaltung von Maskenpflicht, Abstandsregeln und Kontaktverfolgung – fest mit der 20. Ausgabe und sagt: «Die Läden und Restaurants in Stein am Rhein sind Teil der Märlistadt. Wenn die Leute draussen keinen Glühwein trinken dürften, würden sie das einfach in den Lokalen tun. Eine alkoholfreie Märlistadt ist deshalb keine Option.»

Weniger eng sieht das Levin Stracke. Er ist Mitorganisator des Konstanzer Weihnachtsmarktes und plant einen etwas anderen Markt als sonst.

«Er wird nicht gross und zusammenhängend, sondern in kleineren Hüttenensembles auf verschiedenen Plätzen in der Altstadt organisiert sein.»

In Konstanz sei man dabei, ein Hygienekonzept auszuarbeiten – die Mund-Nasen-Bedeckung, das Einhalten der Abstandsregeln und die Nachverfolgung der Kontakte seien Möglichkeiten, den Markt sicher durchzuführen.

Ein Alkoholverbot sei zwar im Moment kein Thema, so Stracke. Sollte es doch dazu kommen, wäre es kein Grund, den Markt abzusagen. «Der Weihnachtsmarkt ist wichtig für Standbetreiber, Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie. Zudem wünscht sich die Bevölkerung ein Stück Lebensqualität zurück.»

Lieber eine Absage als unnötiger Aufwand

Die zusätzlichen Anforderungen, die im Coronajahr an Marktorganisatoren gestellt werden, haben einige zur Aufgabe gezwungen. Darunter ist auch das Schloss Herdern. Astrid Traber, die für Projekte und Events auf dem Schloss verantwortlich ist, sagt:

«Wir könnten die Abstandsregeln zwischen den Ständen und in der Festwirtschaft nicht einhalten.»

Der Markt im Schlosshof sei aber nicht ersatzlos gestrichen. «Wir planen einen Christbaumverkauf und eine kleine Festwirtschaft im Freien.»

Ähnlich tönt es in Weinfelden und Rickenbach. Das OK des Weinfelder Adventsmarkts schreibt, die Absage erfolge bewusst, bevor unnötige Kosten entstünden, und: «Die örtlichen Gegebenheiten mit schmalen Gassen und engen Innenräumen in Kombination mit über 10‘000 Besuchern entschärfen zudem die Schwierigkeiten nicht.»

Die Verantwortlichen des Rickenbacher Weihnachtsmarktes schreiben, das ehrenamtliche OK könne weder die Einhaltung der Abstandsregeln noch die Kontaktverfolgung sicherstellen.

Zwar können sämtliche Weihnachtsmärkte weiterhin abgesagt werden – die meisten Organisatoren planen aber die Durchführung unter entsprechenden Vorkehrungen. Die Übersicht mit Stand 15. Oktober zeigt, was Sache ist.

In Horn steht die Entscheidung noch aus. Die Verantwortlichen treffen sich am kommenden Montag, um über die Durchführung des Adventsmarktes zu beraten. Definitiv abgesagt sind die folgenden Weihnachts- und Adventsmärkte: