Murgspritzer Frauenfeld Autokorso

Glosse Wenn in Frauenfeld nur noch Mitteli helfen Murgspritzer über Fussballfans, die sich nicht an Verbote halten. Ausserdem handelt die Glosse von einer kreativen Idee fürs kommende Stadtfest, von Oropax und Dormicum sowie von grünen Politikern, die plötzlich Investitionen der Schweizer Armee goutieren. Samuel Koch 23.06.2021, 04.10 Uhr

Fans feiern am Frauenfelder Postkreisel den WM-Sieg 2010 über die Fussballgrossmacht Spanien. Bild: Barbara Hettich (Frauenfeld, 16. Oktober 2010)

Was war das am Wochenende nur für eine Fussballnacht? Drei Punkte. Ziel erreicht. Grenzenloser Jubel! Selbst die vom Bund herausgegebene Gewitterwarnstufe 4 konnte die Fans nicht vom Verbot für Autokorsos rund um den Postkreisel aufhalten. Mit diesem schier unendlichen Hupkonzert können nicht einmal die heissblütigen Kroaten, Portugiesen oder Italiener mithalten. So sehr bejubelten alle den Aufstieg des FC Frauenfeld in die 2.Liga Interregional.